Bundesrat Albert Rösti hat am Freitagabend den Redenmarathon zum Nationalfeiertag eröffnet. In Fehraltorf im Kanton Zürich versprach er, dass der Bundesrat bezüglich Hitze und Trockenheit nicht untätig bleibe. Der Ball liege aber bei Kantonen und Gemeinden.

«Der Bundesrat bleibt beim Thema Hitze und Trockenheit nicht untätig», versprach Bundesrat Albert Rösti. Die Initiative müsse aber von Kantonen und Gemeinden kommen. (Archivbild)

«Die Hitze beschäftigt uns alle und plagt uns, auch die Landwirtschaft leidet», sagte der SVP-Bundesrat vor einem voll besetzten Festzelt, das sich unangenehm aufgeheizt hatte. Mehrere hundert Fehraltorferinnen und Fehraltorfer nahmen dies aber in Kauf.

Für Rösti ist klar, dass «wir die Leute vor der Hitze und der Trockenheit schützen müssen. Aber nicht von oben herab», sagte er. Es könne nicht sein, dass der Bundesrat dazu Vorschriften mache. Die Initiative müsse von den Gemeinden und Kantonen kommen. «Schon heute plant eine Gemeinde den Umbau eines Platzes doch anders als früher.»

Mit dem Superpuma auf die Alpen

Der Bund bleibe aber nicht untätig, versprach er. So werde aktuell angestrebt, die Futtermittelzölle zu reduzieren, um mehr Futter importieren zu können. Eine weitere Möglichkeit sei es, mit Superpuma-Helikoptern der Armee Wasser auf die Alpen zu fliegen. Kanton und Gemeinden müssten sich dafür aber melden. «Nicht umgekehrt.»

Nach seiner Rede im Zürcher Oberland flog Rösti mit seiner Frau Theres direkt weiter zur Bundesfeier nach Val Müstair in Graubünden, wo die Temperaturen etwas angenehmer waren. Am 1. August stehen dann Auftritte in St. Moritz, Sigriswil BE und in seiner Berner Heimatgemeinde Uetendorf auf dem Programm.