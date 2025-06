Das EU-Vertragspaket ist jetzt öffentlich und wurde vom Bundesrat zur Vernehmlassung freigegeben. Parteien und weitere Kreise können bis Herbst Stellung nehmen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das EU-Vertragspaket ist öffentlich und bis Oktober in der Vernehmlassung.

Danach folgt die parlamentarische Beratung, eine Volksabstimmung ist frühestens 2027 geplant.

Übergangsregeln mit der EU gelten ab Ende 2024, das Forschungsabkommen wird im November unterzeichnet. Mehr anzeigen

Das EU-Vertragspaket ist ab sofort öffentlich zugänglich. Der Bundesrat hat es am Freitag gutgeheissen und bis Ende Oktober in die Vernehmlassung geschickt. Für die Umsetzung des Pakets müssen 32 Bundesgesetze angepasst und drei neue geschaffen werden.

Parteien, Sozialpartner, Kantone, Gemeinden und weitere interessierte Kreise können bis im Herbst zum Paket Stellung nehmen, wie die Landesregierung mitteilte. Danach – voraussichtlich im ersten Quartal 2026 – wird der Bundesrat die Mammutvorlage in die Hände des Parlaments geben. Eine Volksabstimmung im Wahljahr 2027 oder auch erst danach gilt angesichts des grundsätzlichen Widerstands der SVP als sicher.

Bis zur allfälligen Umsetzung der Verträge vergeht also noch viel Zeit. Die Schweiz und die EU haben deshalb Übergangsregeln zum Umfang ihrer Partnerschaft für die Phase ab Ende 2024 bis zum Inkrafttreten des Pakets festgelegt. Der Bundesrat wird nach eigenen Angaben am 24. Juni in Brüssel eine entsprechende gemeinsame Erklärung mit der EU-Kommission unterzeichnen.

Das Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen wird vom Bundesrat voraussichtlich im November unterzeichnet, wie er erneut festhielt. Dies ermöglicht eine rückwirkende Assoziierung der Schweiz per 1. Januar 2025 an Horizon Europe, dem Euratom-Programm und dem Digital Europe Programme.

«Paket ist keine Wende in der Schweizer Aussenpolitik»

Laut Aussenminister Ignazio Cassis stellt das neue Vertragspaket mit der EU den bilateralen Weg mit einer stabilen Rechtsbasis sicher. «Es stellt keine Wende in der Schweizer Aussenpolitik dar», so Cassis. Die Unabhängigkeit der Schweiz bleibe gewahrt.

Das Paket sichere den Wohlstand und die Sicherheit in der Schweiz, sagte Cassis am Freitag in Bern vor den Medien. Zuvor hatte der Bundesrat an seiner Sitzung das Vertragspaket gutgeheissen und die Vernehmlassung dazu eröffnet.

Cassis sprach von einer «wichtigen Etappe, um die Beziehungen mit der EU zu stabilisieren und weiterzuentwickeln». Gute Beziehungen mit Brüssel blieben unverzichtbar.

Ein halbes Jahr nach dem materiellen Abschluss der Verhandlungen sei nun alles juristisch abgesegnet, und die Vertragstexte seien in die Landessprachen fertig übersetzt worden, so Cassis. In den vergangenen Monaten habe der Bundesrat wichtige Entscheide zum Lohnschutz, zur Forschungszusammenarbeit, zum Referendum, zum Stromabkommen und zur Schutzklausel bei der Zuwanderung getroffen.

Er habe zusammen mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin, Justizminister Beat Jans und Energieminister Albert Rösti die Öffentlichkeit regelmässig informiert. Cassis hielt fest, dass der Status quo in den Beziehungen mit der EU keine Option gewesen sei. «Das hätte negative Folgen in vielerlei Hinsicht gehabt», sagte er.