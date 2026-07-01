Bundesrat Albert Rösti setzt seinen Fokus auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Symbolisch hat er deshalb das Luzerner Verkehrshaus als Standort seines Sommeranlasses ausgewählt.

Rösti bezeichnete am Mittwoch das Verkehrshaus als «Uvek-Haus», weil alle Abteilungen seines Departements – Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation – im Museum abgebildet seien. Luzern sei auch deshalb passend, weil der Bundesrat vor Kurzem das Investitionspaket für den Verkehr der Zukunft verabschiedet habe. Ein Projekt davon ist der milliardenteure Bau eines Tiefbahnhofs in Luzern.

Im Gegensatz zum Volks-Nein zum Autobahnausbau sei die neue Vorlage ausgewogen und beinhalte Ausbauprojekte auf der Strasse, im Agglomerationsverkehr und auf der Schiene, mit Fokus auf Kapazitätsengpässe. «Jede Region bekommt etwas», sagte der Verkehrsminister im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Deshalb sei er überzeugt, dass die Vorlage mehrheitsfähig sei.