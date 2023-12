Das Stadtzentrum der bayerischen Stadt Buchlohe. Bild: imago images/Lindenthaler

Eine Jugendliche im bayerischen Buchlohe hat einen Busfahrer dabei erwischt, wie er Pornos schaute — während der Fahrt. Gegen den 72-Jährigen wird nun ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die bayerische Polizei ermittelt gegen einen Linienbus-Chauffeur, der in Buchlohe während der Fahrt Pornos schaute.

Eine Jugendliche filmte die Vorfälle und erstattete Anzeige. Mehr anzeigen

Im beschaulichen bayerischen Städtchen Buchloe hat eine Jugendliche einen Linienbusfahrer entlarvt, der auf seinem Handy Pornos anschaute.

Der 72-Jährige habe dies in einem angezeigten Fall während der Fahrt getan, im zweiten Fall während einer Pause, teilte die Polizei in Kempten am Mittwoch mit.

Strafverfahren gegen Busfahrer

Die Jugendliche habe beide Vorfälle gefilmt und schliesslich die Polizei verständigt. Gegen den Busfahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen Verbreitung pornografischer Schriften an Menschen unter 18 Jahren. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe zu melden.