In weiten Gebieten Ostchinas laufen die Vorbereitungen für den nahenden Taifun «Dolphin». Der Flughafen in Ningbo in der Provinz Zhejiang, rund 150 Kilometer südöstlich von Shanghai, hat bereits seit Samstagabend seinen Betrieb eingestellt. Zudem haben laut Berichten chinesischer Staatsmedien mehr als 800 Handelsschiffe im Hafen der Stadt Schutz vor dem nahenden Sturm gesucht.

Ein Fahrgast geht an einer verschlossenen Tür eines Busbahnhofs vorbei, an dem alle Glasfenster und -türen zur Vorbereitung auf den herannahenden Taifun «Dolphin» in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang mit Schutzband verstärkt wurden. Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Chinas nationale Wetterbehörde hat unterdessen die höchste Alarmwarnstufe ausgerufen. Es wird erwartet, dass der Taifun im Verlauf des Sonntags an der Küste der südöstlichen Provinzen Zhejiang oder Fujian auf Land treffen wird. Im Anschluss rechnen Meteorologen damit, dass sich der Taifun zu einem tropischen Sturm abschwächen und weiter nach Nordwesten bewegen wird. Wettervorhersagen zufolge werden in weiten Teilen Chinas starke Niederschläge erwartet.