2019 traf der damalige Bundespräsident Ueli Maurer Chinas Staatschef Xi Jinping. Nun folgt der alt Bundesrat erneut einer Einladung nach Peking. (Archivbild) Keystone

Wenn China zur Militärparade lädt, werden die Gäste gezielt ausgewählt. Unter den Autokraten wie Wladimir Putin und Kim Jong-un wird auch ein Schweizer sitzen: alt Bundesrat Ueli Maurer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maurer nimmt als einziger Schweizer an Chinas grosser Militärparade teil. Offiziell privat, faktisch mit Signalwirkung.

Auf der Tribüne sitzt er neben umstrittenen Gästen wie Putin, Kim Jong-un und Myanmars Militärführer Min Aung Hlaing.

Bereits 2023 und 2024 pflegte Maurer enge Kontakte nach China, etwa mit einem Besuch der KP Chinas und der Botschaft in Bern.

Auch ohne offizielles Mandat droht Maurer die Aussenpolitik der Schweiz zu untergraben und in Chinas Soft-Power-Strategie eingespannt zu werden. Mehr anzeigen

Panzer rollen nächste Woche über den Platz des Himmlischen Friedens in Peking, die chinesische Volksbefreiungsarmee zeigt ihr neustes Arsenal. Unter den geladenen Gästen: alt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Parade markiert das 80-jährige Ende des Zweiten Weltkriegs. Gross angelegte Militärparaden in China sind selten. Die Veranstaltung wird auch als militärische Machtdemonstration in der Region gesehen, wo China im Südchinesischen Meer oder in der Taiwanstrasse immer aggressiver auftritt. China selbst will die Parade und seine wachsende militärische Macht als einen Beitrag zum Frieden verstanden sehen.

Eingeladen hat China nicht nur Staatschefs, sondern auch ein halbes Dutzend ehemaliger westlicher Politiker*innen, die während ihrer Amtszeit als «chinafreundlich» galten. Maurer ist der einzige Schweizer. Für ihn sei die Sache klar, sagte er gegenüber SRF: Er sei auf persönliche Einladung angereist, Kontakte zu China seien wichtig. Doch gerade diese «Privatreisen» werfen Fragen auf. Kann ein Ex-Bundesrat «privat» auftreten, wenn er sich neben Autokraten zeigt?

Maurer zwischen Autokraten

Auf der Gästeliste stehen illustre, aber umstrittene Namen: Wladimir Putin, Russlands Präsident und Ehrengast der Parade; Kim Jong Un, Nordkoreas Diktator mit Atomwaffenprogramm, der nur äusserst selten ins Ausland reist; oder Myanmars Militärführer Min Aung Hlaing, international geächtet wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen.

Während viele westliche Spitzenpolitiker*innen nicht zum Jubiläum geladen sind, reisen auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und der slowakische Premier Robert Fico an, beide bekannt für ihre Nähe zu Moskau.

Dass Maurer eingeladen wird, ist kein Zufall. Schon während seiner Amtszeit war er für eine chinafreundliche Politik bekannt, stellte wirtschaftliche Interessen über politische Differenzen. Unter seiner Mitverantwortung wurde die Schweiz 2013 zum ersten kontinentaleuropäischen Land mit einem Freihandelsabkommen mit China – ein Prestigeerfolg für Peking.

Nähe zu China bleibt nach Rücktritt bestehen

2019 reiste Maurer als Bundespräsident für einen Staatsbesuch nach Peking und traf Xi Jinping persönlich. Auch nach seinem Rücktritt riss der Kontakt nicht ab. Im Mai 2023 besuchte er, inzwischen nicht mehr im Amt, just an dem Tag die chinesische Botschaft, an dem das Parlament in Bern eine Motion zur Annäherung an Taiwan verabschiedete.

Im September 2024 trat Maurer dann in der Provinz Shandong bei einem Anlass des chinesischen Zentralkomitees auf, auch hier offiziell ohne politisches Mandat.

Die Bundeskanzlei betonte gegenüber SRF, Maurer sei nicht im Auftrag des Bundesrats unterwegs. Auch das EDA war über seinen Besuch in Peking nicht informiert.

Unterstützung für AfD-Wahlkampf

Im Ausland bleibt ein ehemaliger Bundespräsident immer ein politisches Symbol. Dass Maurer in Peking erscheint, ist deshalb heikel, gerade in einer Zeit, in der Bern seine aussenpolitische Linie neu justiert.

Maurers Peking-Reise ist kein Einzelfall. Anfangs Jahr mischte er sich in Deutschland in den Wahlkampf ein: Bei einer Wahlkampfveranstaltung der rechtspopulistischen AfD schaltete er sich per Video zu, sprach Kanzlerkandidatin Alice Weidel Mut zu und verteidigte die Partei gegen Kritik.

Die AfD sei eine «demokratisch gewählte Partei», deren Ablehnung gefährlich sei, sagte Maurer. Deutschland drohe, «auf eine schiefe Ebene» zu geraten, wenn man ihr den Mund verbiete. Während AfD-Anhänger*innen applaudierten, sorgte der Auftritt in Deutschland und der Schweiz für Irritation, nicht zuletzt, weil sich die SVP traditionell von der AfD distanziert.

Maurer platziert politische Botschaften

Das Beispiel zeigt: Maurer nutzt seinen Status als alt Bundesrat immer wieder, um politische Botschaften zu platzieren, ob in Europa oder in China. Für China sind solche Auftritte ein Gewinn: Westliche Ex-Politiker*innen lassen sich als Beleg internationaler Unterstützung inszenieren. Bilder, die sich perfekt in Pekings Soft-Power-Strategie einfügen.

Der Fall erinnert an andere europäische Altpolitiker, die nach ihrer Amtszeit in geopolitisch heikle Rollen gerieten. Das prominenteste Beispiel ist Altkanzler Gerhard Schröder, der enge geschäftliche Beziehungen zu russischen Energiekonzernen pflegte und sich dafür viel Kritik einhandelte.

Zwar profitiert Maurer nicht finanziell von China, doch seine Präsenz ist für Peking dennoch wertvoll. Wer als ehemaliger Bundespräsident neben Putin, Kim Jong-un oder Xi Jinping auftritt, sendet Signale weit über die eigene Person hinaus, und birgt das Risiko, dass die offizielle Schweiz ungewollt Teil einer Inszenierung wird, die kaum zu ihrer offiziell betonten Rolle als neutrale Vermittlerin passt.