Wegen effizienterer Gebäude und mehr E-Autos hat die Schweiz 2025 weniger CO2 ausgestossen. Die Treibhausgasemissionen aus Brennstoffen wie Heizöl und Gas sanken um rund fünf Prozent, jene aus Treibstoffen wie Benzin und Diesel um rund ein Prozent.

Gebäude werden energieeffizienter und zum Heizen werden immer mehr erneuerbare Energien eingesetzt. Das hat letztes Jahr zu einem Rückgang bei den CO2-Emissionen aus Heizöl und Gas geführt. (Archivbild)

Der Rückgang bei den Emissionen aus Brennstoffen betrug rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Montag mitteilte. Die Behörde führte diese Entwicklung auf die bessere Energieeffizienz von Gebäuden sowie den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien beim Heizen zurück.

Bei den Treibstoffen nahm der CO2-Ausstoss um rund ein Prozent ab, was vor allem an der wachsenden Elektromobilität und der Nachfrage nach Biotreibstoffen liege. Der Bio-Anteil am gesamten Benzin- und Dieselverbrauch lag 2025 erstmals bei über fünf Prozent.

Verglichen mit den Werten von 1990 lagen die Brennstoff-Emissionen um 46 Prozent tiefer und die Treibstoff-Emissionen sanken um acht Prozent.

2024 stiess die Schweiz insgesamt 40,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus, wie das Bafu zuvor mitgeteilt hatte. Dies entsprach einem Rückgang von 27,3 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990. Der Gebäudesektor reduzierte seinen Ausstoss gegenüber 1990 um 47 Prozent, die Industrie um 33 Prozent und der Verkehr um fast zehn Prozent.

Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Menge der Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2030 mindestens zu halbieren – bis 2050 will sie das Netto-Null-Ziel erreichen.