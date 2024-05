Donald Trump muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Bild: Brendan McDermid/Pool Reuters/dpa

«Kümmern Sie sich drum»: Donald Trumps einstiger Anwalt Michael Cohen hat den Ex-Präsidenten der USA am Montag belastet. Er berichtete, Trump habe mit Schweigegeldzahlungen Negativberichte unterbinden wollen.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump soll mittels Schweigegeldzahlungen versucht haben, negative Medienberichte zu unterbinden.

Das behauptete der ehemalige Anwalt des Ex-US-Präsidenten, Michael Cohen, am Montag vor einem Gericht.

Neben einem Pförtner soll unter anderem das «Playboy»-Model Karen McDougal Zahlungen in beträchtlicher Höhe erhalten haben. Mehr anzeigen

Im Schweigegeldprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump hat sein früherer Anwalt Michael Cohen gegen ihn ausgesagt. Trump habe Schweigegeldzahlungen genehmigt, um Medienberichte über mutmassliche aussereheliche Affären zu verhindern, die seiner Präsidentschaftskampagne 2016 hätten schaden können, sagte Cohen am Montag.

«Kümmern Sie sich drum», habe Trump zu ihm gesagt, nachdem ein Pförtner des Trump Towers die falsche Behauptung erhoben habe, Trump habe ausserehelich ein Kind gezeugt. Der Pförtner soll 30'000 Dollar bekommen haben, damit er mit der Geschichte nicht an die Presse geht.

Ähnlich sei es gewesen, als er Trump darauf hingewiesen habe, dass das «Playboy»-Model Karen McDougal behauptet hatte, dass sie mit Trump eine aussereheliche Affäre gehabt habe, sagte Cohen. Trump habe ihm gesagt, er solle dafür sorgen, «dass es nicht veröffentlicht wird».

Michael Cohen wird als zentrale Figur gesehen, um eine direkte Verbindung zwischen Trump und Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar herzustellen. Bild: Stefan Jeremiah/AP/dpa

«Was ich tat, erfolgte auf Anweisung von Herrn Trump»

McDougal erhielt 150'000 Dollar, damit sie schweigt. Die Zahlung sei erfolgt, nachdem Trump ein «vollständiges und umfassendes Update zu allem» bekommen habe, sagte Cohen. «Was ich tat, erfolgte auf Anweisung von und zu Gunsten von Herrn Trump», sagte Cohen.

Cohen ist der wichtigste Zeuge der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan in dem Prozess. Seine Zeugenaussage am Montag signalisiert, dass der erste strafrechtliche Prozess gegen einen Ex-Präsidenten der USA in die letzte Phase geht.

Trump wird vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um Schweigegeldzahlungen zu vertuschen, die Cohen tätigte, um Storys zu kaufen und aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, die der Präsidentschaftskampagne hätten schaden können.

