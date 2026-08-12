Gleich zwei Grosseinsätze im Kanton Bern: In der Nacht auf Mittwoch brannten eine Coop-Filiale in Wiedlisbach BE und später ein Gebäude in Bützberg BE.

Zwei Grossbrände im Kanton Bern Coop in Wiedlisbach und Gebäude in Bützberg in Flammen – Bund warnt

Darum geht’s Im Kanton Bern musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch zu zwei Grossbränden ausrücken.

Zuerst brach am Dienstagabend gegen 22 Uhr an der Bahnhofstrasse in Wiedlisbach BE ein Grossbrand aus.

Wenige Stunden später kam es zu einem zweiten Gebäudebrand und zwar in Bützberg BE.

Die Gemeinde liegt zehn Kilometer von Wiedlisbach entfernt. Zusammenfassung erstellt mit

Im Kanton Bern musste die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch gleich zu zwei Grossbränden ausrücken. Zuerst brach am Dienstagabend gegen 22 Uhr an der Bahnhofstrasse in Wiedlisbach BE ein Grossbrand aus. Die Berner Kantonspolizei bestätigte gegenüber Medien, dass der dortige Coop-Supermarkt in Brand geraten ist.

Am Mittwochmorgen um 4.13 Uhr setzte AlertSwiss eine weitere Warnung wegen eines zweiten Gebäudebrands im Kanton Bern ab, dieses Mal für die zehn Kilometer von Wiedlisbach entfernten Region Bützberg BE.

Ein Haus mit angebauter Scheune stehe in Flammen, zitierte der «Blick» einen Leserreporter. Die Einsatzzentrale der Berner Kantonspolizei bestätigte der Zeitung gegenüber einen laufenden Löscheinsatz.

Screenshot SwissAlert

Starke Rauchentwicklung

In Bützberg dauerten die Löscharbeiten am frühen Mittwochmorgen noch an, schrieb der Blick. Zunächst lagen keine Angaben zu möglichen Verletzten vor.

Der Brand in Wiedlisbach konnte gemäss der Einsatzzentrale von den örtlichen Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden, hiess es weiter. Ob dabei jemand verletzt wurde, sei auch dort zunächst unklar.

Die Behörden warnten auf der AlertSwiss-App in beiden Fällen vor starker Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch in der Region Wiedlisbach. Bewohnern wird empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten