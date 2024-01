Christina Block ist die Tochter des Gründers der Restaurantkette Block House. Georg Wendt/dpa

Neues Kapitel im Entführungsdrama um die Kinder von Christina Block: Die dänischen Behörden haben einen europäischen Haftbefehl gegen die Steakhaus-Erbin erlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die dänischen Behörden haben einen Haftbefehl gegen Christina Block ausgestellt.

Die deutsche Staatsanwaltschaft hat den Befehl in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt.

Die Kinder von Christina Block und Stephan Hensel wurden in Dänemark in der Silvesternacht entführt.

Block und Hensel streiten seit Jahren um das Sorgerecht der vier gemeinsamen Kinder.

Christina Block ist die Erbin des Steakhouse-Unternehmers Eugen Block. Er ist der Gründer der Restaurant-Kette Block House. Mehr anzeigen

Die dänischen Behörden haben einen Haftbefehl gegen Christina Block ausgestellt. Der europaweite Haftbefehl wurde nach Informationen der deutschen «Bild»-Zeitung an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt.

Die deutsche Staatsanwaltschaft soll den Befehl in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt haben. Dies bedeutet, dass die Millionen-Erbin die Behörden über ihren Aufenthaltsort jederzeit informieren muss.

Entführungsdrama an Silvester

Ein europäischer Haftbefehl soll die Auslieferung von Straftäter*innen oder Verdächtigen erleichtern. Das Land, das ausliefern soll, darf dabei die Rechtmässigkeit des Befehls grundsätzlich nicht nachprüfen.

Der Haftbefehl ist das neuste Kapitel in einem Drama, das die Öffentlichkeit seit der Jahreswende in Atem hält.

Acht Männer griffen am Silvesterabend Blocks Ex-Mann Stephan Hensel an und schlugen ihn nieder. Die Männer zerrten darauf die gemeinsamen Kinder Klara (13) und Theodor (10) in den Mietwagen und rasten mit ihnen nach Deutschland.

Gerhard Delling und Lebensgefährtin Christina Block bei der TV Spendengala «Ein Herz für Kinder». IMAGO/Future Image

Hensel hatte drei der vier gemeinsamen Kinder nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben. Tochter Johanna (18) lebt angeblich freiwillig bei dem Vater, Greta (15) bei der Mutter in Hamburg. Der Streit um das Sorgerecht schwelt seit zehn Jahren.

Entführte Kinder sind in Hamburger Villa angekommen

Auch als das Hamburger Oberlandesgericht Christina Block im Oktober 2021 das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht zuspricht, behält Hensel die Kinder in Dänemark.

Dort hat der Vater Rückendeckung. Die dänischen Behörden wollen keinen Druck ausüben und vollstrecken das Urteil aus Deutschland nicht.

In der Nacht auf gestern kamen Christina Block, Klara und Theodor laut «Bild»-Zeitung in einem grauen Auto mit verdunkelten Scheiben in der Villa der Steakhaus-Erbin in Hamburg an.

Auf dem Anwesen lebt Block mit ihrem Lebensgefährten, dem bekannten deutschen TV-Moderator Gerhard Delling. Die Villa soll rund um die Uhr von bewaffneten Personen bewacht sein.