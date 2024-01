Dänisches Gericht spricht die entführten Kinder dem Vater zu

Steakhouse-Erbin Christina Block mit ihrem aktuellen Lebenspartner, Moderator Gerhard Delling. Imago/Stephan Wallocha

Neues Kapitel im Drama um die Kinder von Millionenerbin Christina Block: Laut einer deutschen Zeitung entschied ein dänisches Gericht im Eilverfahren, dem Vater das alleinige Sorgerecht zu erteilen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Kinder von Unternehmerin Christina Block und Stephan Hensel wurden in Dänemark in der Silvesternacht nach Deutschland entführt, als sie mit ihrem Vater unterwegs waren.

Jetzt kommt heraus, dass die Kinder von der dänischen Polizei mit Alarmknöpfen ausgestattet wurden.

Block und Hensel streiten seit Jahren um das Sorgerecht der vier gemeinsamen Kinder. Hensel hatte drei der vier gemeinsamen Kinder nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben.

Laut «Zeit Online» hat ein dänisches Gericht Anfang Januar im Eilverfahren entschieden, Hensel das alleinige Sorgerecht zu erteilen.

Die Kinder befänden sich bei ihr, teilt Christina Block in einer Erklärung mit.

Die dänischen Behörden haben einen europäischen Haftbefehl gegen die Steakhaus-Erbin erlassen.

Im Entführungsdrama um die Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block werden neue Details bekannt. So hat die dänische Polizei die Kinder offenbar mit Alarmknöpfen ausgerüstet, damit diese im Fall einer Entführung reagieren können.

Das berichtete «Zeit Online» unter Berufung auf den Anwalt des Vaters. Dieser sagt der Zeitung, der Sohn habe aus dem Auto heraus noch den Notfallknopf drücken wollen, damit die dänische Polizei eingreifen könne.

Gericht spricht Kinder per Eilverfahren dem Vater zu

Bisher war bekannt, dass acht Männer Stefan Hensel, den Ex-Mann von Christina Block, in der Silvesternacht in Dänemark niederschlugen und die Kinder Klara (13) und den Theodor (10) in Autos über die nahe Grenze nach Deutschland brachten. Christina Block und die deutsche Polizei bestätigte inzwischen, dass die Kinder bei ihr in Hamburg sind.

In Dänemark stehen die Behörden unterdessen weiterhin zum Vater. Laut «Zeit Online» hat ein dänisches Gericht offenbar Anfang Januar im Eilverfahren entschieden, Hensel das alleinige Sorgerecht zu erteilen. Zuvor schon hatten die dänischen Gerichte zu Gunsten des Vaters geurteilt.

Kämpft um ihre Kinder: Gastronomie-Unternehmerin Christina Block. Georg Wendt/dpa

Der Millionenerbin drohte zuletzt auch vor deutschen Gerichten eine Niederlage. Nachdem das Hamburger Oberlandesgericht 2021 noch entschieden hatte, der Vater müsse der Mutter die Kinder zurückgeben, schien sich das Blatt 2023 zu wenden. Im Oktober erklärte das Hamburger Amtsgericht, international nicht mehr zuständig zu sein.

Christina Block lief juristisch die Zeit davon

Hintergrund ist eine internationale Übereinkunft. Sie besagt, dass eine Kindesrückführung abgelehnt werden kann, wenn mehr als ein Jahr verstrichen ist und das Kind sich in die neue Umgebung eingelebt hat.

Das Oberlandesgericht stimmte dieser Übereinkunft zu. Block erbat sich darauf eine Fristverlängerung für ihre Reaktion, die am 9. Januar abgelaufen wäre. Statt einer juristischen Auseinandersetzung entschied sich die Steakhaus-Erbin offenbar für eine Entführung.

Durchgeführt haben die Aktion möglicherweise ehemalige Mossad-Agenten, spekulierte gestern die «Bild»-Zeitung. So sollen zwei Israelis die Autos angemietet haben, mit denen die Kinder aus Dänemark entführt wurden. «Zeit Online» berichtet zudem, Hensel sei mehrfach von einem Mann kontaktiert worden, der früher beim israelischen Geheimdienst tätig war.