Darum geht Melania Trump auf Tauchstation

Ex-First-Lady Melania Trump kümmert sich nach Angaben ihres Mannes um ihre kranke Mutter. Quelle: Keystone

An einer Silvestergala verrät Donald Trump, warum seine Frau in den vergangenen Tagen auf Tauchstation gegangen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Weihnachtsfoto der Trumps fehlte Melania.

Nun wird bekannt, wo sich die Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufhält.

Sie ist bei ihrer kranken Mutter in Miami. Mehr anzeigen

Wo steckt Melania Trump? Auf einem Familienweihnachtsfoto fehlte die Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Zu Neujahr klärt er nun auf, wo seine Gattin geblieben ist.

Während einer Silvesterveranstaltung in Mar-a-Lago sagte Trump, dass Melania der Veranstaltung nicht habe beiwohnen können, denn sie sei nun bei ihrer Mutter im Krankenhaus. «Ihre Mutter Amalija ist sehr krank, erholt sich aber hoffentlich.»

Melania Trump missing from festive family Christmas photo at Mar-a-Lago https://t.co/FGJKUAjlg7 pic.twitter.com/kheSfBlvzx — Page Six (@PageSix) December 27, 2023

Er habe soeben mit ihr gesprochen. Sie sei in Miami und durchlebe eine schwierige Situation. «Wir wünschen Amalija nur, dass es ihr so schnell wie möglich wieder besser geht», so Trump.

Angeblich wolle Melanie künftig wieder öfters an öffentlichen Auftritten teilnehmen, um ihren Mann so im Präsidentschaftswahlkampf zu unterstützen. Obwohl zahlreiche Gerichtsverfahren gegen ihn laufen, ist er einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Republikaner für die in diesem Jahr stattfindenden US-Wahlen.