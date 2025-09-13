  1. Privatkunden
Schweizer*innen unzufrieden mit ihrer Freizeit Darum sollten Glücksmomente nicht aufgeschoben werden

Jenny Keller

13.9.2025

Zufriedenheit im Alltag: Wer auf den perfekten Zeitpunkt wartet, verpasst häufig das Jetzt.
Zufriedenheit im Alltag: Wer auf den perfekten Zeitpunkt wartet, verpasst häufig das Jetzt.
Tobias Hase/dpa-tmn

Die Schweiz bleibt ein Land mit hoher Lebenszufriedenheit. Aber: Während Beziehungen und Arbeitsklima überzeugen, schneiden Freizeit und Finanzen in der Bewertung schlecht ab. Studien zeigen, warum wir die schönen Dinge des Lebens aufschieben und was wir dagegen tun können.

Jenny Keller

13.09.2025, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Knapp 36 % der Schweizer Bevölkerung sind 2023 mit ihrem Leben sehr zufrieden. Die Schweiz zählt im europäischen Vergleich zu den Zufriedenheits-Spitzenreiterinnen.
  • Mit dem Alter, der Bildung und dem Einkommen steigt die Zufriedenheit.
  • Zufriedenheits-Bestnoten gibt es fürs Zusammenleben, für Beziehungen und beim Arbeitsklima. Am wenigsten zufrieden sind die Menschen mit Einkommen, Finanzen und Freizeit.
  • Gleichzeitig drückt Pessimismus über die Weltlage die Stimmung.
  • Studien erklären, warum wir Freude aufschieben und auf den perfekten Moment warten, statt unsere Freizeit positiv zu gestalten.
Mehr anzeigen

In der Schweiz lebt es sich gut, wie Zahlen nahelegen: 2023 gaben 35,9 Prozent der Bevölkerung an, mit ihrem jetzigen Leben sehr zufrieden zu sein. Mit zunehmendem Alter, steigendem Einkommen und höherer Bildung wächst die Zufriedenheit.

Das Geschlecht macht dagegen kaum einen Unterschied. Am zufriedensten sind Paare ohne Kinder, sie bewerten ihr Leben höher als Familien mit Kindern oder Alleinlebende. Das Familienleben und soziale Kontakte prägen die allgemeine Zufriedenheit also deutlich.

Grundlage dieser Befunde ist eine Studie zum Wohlbefinden des Bundesamts für Statistik. Auch im europäischen Vergleich steht die Schweiz an der Spitze: Während die EU-Bevölkerung 2023 im Schnitt auf 7,3 von 10 Punkten kam, bewegt sich die Schweiz seit Jahren im oberen Bereich. Selbst im Umfeld von wohlhabenden Nachbarländern liegt der Durchschnitt oft tiefer.

«Gedrückte Stimmung» in ganz Europa

Der Blick ins Detail zeigt dann allerdings Unterschiede: Am meisten Zufriedenheit löst das «Miteinander» aus, also das Zusammenleben im Privaten oder das Klima am Arbeitsplatz. Mehr als jede zweite Person vergibt hier Bestnoten.

Ganz anders sieht es bei den harten Fakten aus: Einkommen, finanzielle Sicherheit und verfügbare Freizeit rangieren am Ende der Skala und gelten als die grössten Schwachpunkte. Auch die Schweiz bildet da keine Ausnahme. Befragungen des Instituts Gallup in verschiedenen Ländern zeigen eine sinkende Bindung an die Arbeit und eine «gedrückte Stimmung» in ganz Europa.

Vor der Coronapandemie fühlten sich noch fast 70 Prozent der Angestellten zuversichtlich mit ihrem Leben, heute ist es weniger als die Hälfte. 2025 wurde im Vergleich zu den Vorjahren ein klarer Stimmungsdämpfer im Job-Alltag gemessen. Kein Wunder, dass damit auch der Blick auf Lohn und Work-Life-Balance kritischer ausfällt.

Grundrauschen an Pessimismus

Dazu kommt ein Grundrauschen an Pessimismus: Laut der sicherheitspolitischen Studie «Sicherheit 2025» beurteilen Schweizer Stimmberechtigte die weltpolitische Lage so skeptisch wie seit Jahren nicht mehr. Dieses Gefühl der Unsicherheit drückt selbst dann auf das Wohlbefinden, wenn das persönliche Umfeld eigentlich stimmt.

Besonders stark betroffen sind junge Menschen: 14- bis 29-Jährige sind unglücklicher als frühere Generationen im gleichen Alter, entwickeln häufiger depressive Symptome und machen sich angesichts globaler Krisen grosse Sorgen um ihre Zukunft.

Weltweite Glücksrangliste 2025. Finnen bleiben die Glücklichsten – Schweiz rutscht weiter ab

Weltweite Glücksrangliste 2025Finnen bleiben die Glücklichsten – Schweiz rutscht weiter ab

Freizeit? Ausgerechnet da kriselt es

Darum schieben wir Glücksmomente auf

Ausgerechnet die Freizeit , die der wichtigste Ausgleich zum Berufsalltag sein sollte, schneidet in der Schweiz schlecht ab und offenbart ein paradoxes Verhalten: 

Neuere Forschung liefert nun einen unerwarteten Twist. Wir verschieben nämlich nicht nur Pflichten wie die Steuererklärung oder die Wäsche, sondern auch Dinge, die uns Freude bereiten. Etwa das Treffen mit einer alten Freundin, den längst geplanten Ausflug oder das Öffnen einer lange aufgehobenen Weinflasche.

Mehrere Experimente, veröffentlicht im amerikanischen Wissenschaftsmagazin PNAS Nexus zeigten: Je länger Menschen eine schöne Aktivität pausieren, desto länger schieben sie deren Neustart hinaus. Und das, obwohl sie sich eigentlich darauf freuen und die Rahmenbedingungen längst stimmen. Der psychologische Stolperstein: Wir warten auf den «perfekten» Moment.

Forschende nennen dieses Muster «Occasion-Matching»: Das «erste Mal wieder» soll besonders bedeutsam sein, so bedeutsam, dass kein gewöhnlicher Dienstag reicht. Wir wollen den Genuss möglichst intensiv und besonders erleben. «‹Jetzt› fühlt sich nie besonders genug an», sagt Studienautor Ed O’Brien. Die Folge sind verpasste Glücksmomente. Ein Mechanismus, der sich auch in den BFS-Daten zur Schweizer Freizeit-Unzufriedenheit spiegelt.

Gleichzeitig glauben wir, dass wir in Zukunft mehr Zeit und Energie haben werden, um die schönen Dinge zu tun, weshalb viele Menschen beispielsweise den Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung immer wieder hinausschieben, wie eine Studie aus dem Jahr 2010 gezeigt hat.

Nicht auf den «idealen Anlass» warten

Die Experimente der PNAS Nexus-Studie belegen das Muster eindrücklich: Teilnehmende verzichteten lieber auf den Kontakt zu einer nahen Freundin und erledigten stattdessen eine langweilige Schreibaufgabe. Andere warteten nach der Pandemie länger als nötig mit Restaurantbesuchen, Reisen oder Theaterabenden, weil der erste Besuch «nicht einfach so» stattfinden sollte.

Wer aber auf den idealen Anlass für den Velo-Ausflug, das Znacht mit Freund*innen oder die Ferienbuchung wartet, bleibt oft untätig, und bewertet die eigene Freizeit am Ende schlechter. Die gute Nachricht: Dieser Effekt ist beeinflussbar (s. Box unten).

Wer Freizeit als Mangel empfindet, bei dem hilft oft ein anderer Blick auf den Moment. Die Ironie brachte O’Brien in einem Satz auf den Punkt: «Am meisten Staub setzt am Ende der wirklich gute Wein an.» Fazit: Nicht auf den perfekten Anlass warten – einfach tun.

So holst du dir Freude zurück in den Alltag

  • Falle erkennen: Wer weiss, dass er schöne Dinge oft aufschiebt, kann den Kreislauf bewusst durchbrechen.
  • Hürden senken: Angenehme Aktivitäten leichter zugänglich machen, etwa mit Erinnerungen oder festen Ritualen.
  • Freude einplanen: Fixe Termine für Schönes funktionieren besser als vage Vorsätze, damit der «spontane» Anruf oder das kurze Bad im See auch wirklich passiert.
  • Alltag adeln: Wenn «jeder Dienstag» als besonders genug zählt, fällt der Einstieg leichter. Jeder Moment kann besonders sein, man muss ihn nicht für die «perfekte» Gelegenheit aufbewahren.
Mehr anzeigen

