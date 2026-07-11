Kurz vor dem Anpfiff noch schnell etwas online bestellen? Für viele Fans gehört das zum WM-Abend dazu. Ein grosser Schweizer Lieferdienst beobachtet während der Spiele einen «Nati-Effekt» und verrät, welche Gerichte bei den Fans besonders beliebt sind.

Burger legen zu – Pizza bleibt insgesamt Spitzenreiter bei den Bestellungen von Just Eat in der Schweiz.

WM-Effekt bei Lieferdienst Dieses Essen bestellen Fans, wenn die Nati spielt

Darum geht’s Wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, gehen rund um die Anpfiffzeiten mehr Gruppenbestellungen ein. Besonders zwischen 18 und 19 Uhr sowie bei 21-Uhr-Spielen auch nach Spielbeginn steigt die Bestellaktivität.

Während der WM werden etwas weniger Pizzen bestellt und stattdessen häufiger Burger gewählt.

Auch bei den Getränken zeigt sich ein WM-Effekt. Während der 21-Uhr-Spiele gehört Feldschlösschen-Bier zeitweise zu den zehn meistbestellten Produkten und wird in diesem Zeitraum häufiger bestellt als Coca-Cola. Zusammenfassung erstellt mit

Pizza ist der WM-Klassiker? Nicht ganz. Während der Spiele der Schweizer verändert sich das Bestellverhalten der Fans. blue News hat bei der Take-Away-Bestellplattform Just Eat Schweiz nachgefragt, welche Gerichte und Getränke jetzt besonders gefragt sind.

Wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, verändert sich das Bestellverhalten der Kundinnen und Kunden. Zwar steigt das gesamte Bestellvolumen an Spieltagen laut dem Unternehmen nicht markant an. Rund um die Anpfiffzeiten zeigen sich aber deutliche Veränderungen.

Vor dem Anpfiff wird häufiger gemeinsam bestellt

Besonders auffällig ist laut Just Eat der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr. Spielen die Schweizer, gehen in dieser Stunde mehr Gruppenbestellungen ein als üblich. Das Unternehmen führt dies darauf zurück, dass sich Fans vor dem Anpfiff gemeinsam zum Essen treffen.

Bei Partien um 21 Uhr verschiebt sich das Abendessen zudem nach hinten. Bereits um 20 Uhr registriert Just Eat mehr Bestellungen als an fussballfreien Tagen. Zwischen 21 und 22 Uhr nimmt die Zahl der Bestellungen laut dem Lieferdienst nochmals deutlich zu.

Burger legen zu – Pizza bleibt Spitzenreiter

Auch bei der Essenswahl zeigt sich laut Just Eat ein Trend. Während der WM werden etwas weniger Pizzen bestellt – insbesondere Pizza Margherita. Stattdessen greifen die Kundinnen und Kunden häufiger zu Burgern.

Trotzdem bleibt die Pizza Margherita das meistbestellte Gericht auf der Plattform.

Bier überholt zeitweise Coca-Cola

Nicht nur beim Essen, sondern auch bei den Getränken verändert sich das Bestellverhalten. Während der 21-Uhr-Spiele schafft es Feldschlösschen-Bier laut Just Eat zwischen 21 und 22 Uhr in die Top 10 der beliebtesten Produkte. In diesem Zeitraum wird es sogar häufiger bestellt als Coca-Cola.