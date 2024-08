robbingwood0815

Hab nicht die geringste Ahnung, ob das irgendjemanden interessiert – warum denn auch? (ausser den Anbieter, logo)

Das Teuerste wird immer das Grösste/Konfortabelste sein – säuft am meisten Most – und bleibt stecken, sobald die Piste enger als 10m wird.

zu was Spannendem absolut nicht zu gebrauchen.



(Gratistipp: einfach die nächstbeste Luxusbleibe suchen – und im sky-pool abhängen – das nervt auch die Restwelt weit weniger)