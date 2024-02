Das sind die sichersten Plätze im Flugzeug

Gibt es im Flugzeug Sitze, die im Fall einer Notsituation sicherer sind als andere? PantherMedia/Péter Gudella

Wem es fürchtet, in ein Flugzeug zu steigen, sollte jetzt genau lesen und das bei der nächsten Buchung berücksichtigen: Eine Studie zeigt, auf welchem Platz man die höchsten Überlebenschancen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die meisten Passagiere sitzen am liebsten vorne im Flugzeug. Denn von dort aus kommt man am schnellsten aus der Maschine. Fenster- und Gangplätze sind ebenfalls gefragt.

Doch diese Plätze sind nicht die sichersten, wie eine Analyse der «Time» zeigt.

Bei einem Absturz hat man die höchsten Überlebenschancen auf den Mittelsitzen in der hinteren Reihe.

Am Gang im mittleren Drittel sind dagegen die unsichersten Plätze zu finden. Mehr anzeigen

Über den Wolken fühlen sich nicht alle Menschen wohl. Laut «Miles & More» leiden rund 15 Prozent der Passagiere unter Flugangst. Etwa ein Drittel der Flugreisenden verspüren Unbehagen an Board.

Und das, obwohl das Flugzeug nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel ist. Rein die Schweiz betrachtet, verloren im Jahr 2022 vier Personen bei Zivilluftfahrtunfällen ihr Leben. Im Vergleich dazu verunglückten 241 Personen bei Strassenverkehrsunfällen. Dies zeigt eine Erhebung des Bundesamts für Statistik.

Wer beim Betreten eines Flugzeugs oder allein beim Gedanken daran Bammel verspürt, sich Sorgen über ein mögliches Horrorszenario macht, die oder der sollte bei der nächsten Buchung darauf achten, den richtigen Sitzplatz zu wählen. Denn laut einer vor einigen Jahren durchgeführten Analyse der «Time» gibt es Orte im Flugzeug, die sicherer sind als andere.

Das sind die Plätze mit den höchsten Überlebenschancen

So hat man auf den hinteren Mittelsitzen die höchsten Überlebenschancen: Dort liegt die Sterblichkeitsrate laut der Auswertung bei 28 Prozent.

Warum die Überlebenschancen dort am höchsten sind? Weil die Anwesenheit von Personen auf beiden Seiten eine Art Puffer ergibt.

Die beliebtesten Sitze sind dagegen für gewöhnlich die vordersten Plätze, da man von dort nach der Landung schnell aus der Maschine kommt. Auch Fenster zum Anlehnen oder Gang für mehr Beinfreiheit werden gerne gewählt. Mittlere Plätze reihen sich ganz hinten bei der Beliebtheitsskala ein.

Als unsicherste Plätze gelten die am Gang im mittleren Drittel der Maschine – dort liegt die Sterblichkeitsrate bei 44 Prozent.

In der Nähe des Notausgangs ist eine gute Wahl

Nach Angaben einer in 2008 veröffentlichten Studie der Universität Greenwich haben Überlebende eines Unglücks zudem die besten Chancen, wenn sie in der Nähe eines Notausgangs sitzen. Klar, denn so kann man das Flugzeug am schnellsten verlassen.

Doch schlussendlich ist der grösste Faktor, der bei den Überlebenschancen bei einem Flugzeugabsturz mitspielt, der Umstand des Unfalls.

Für die Ergebnisse hat die «Time» die CSRTG Aircraft Accident Database der US-amerikanischen Flugsicherheitsbehörde Federal Aviation Administration nach Unfällen mit Todesopfern und Überlebenden untersucht. Hinzugezogen wurden Daten aus 35 Jahren.