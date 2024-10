Rate mal, wer auf Donald Trumps Handy zu sehen ist

Die Spannung steigt: Wer oder was ist auf Donald Trumps Handy-Hintergrundbild zu sehen? Keystone

Auf einem kürzlich veröffentlichten Foto enthüllt der Ex-Präsident unabsichtlich ein besonderes Detail – sein iPhone-Hintergrundbild zeigt niemand Geringeren als ihn selbst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf mehreren Fotos ist zu erkennen, dass Donald Trump ein Bild von sich selbst als Sperrbildschirm-Hintergrund auf seinem iPhone hat.

Das Bild stammt von einer Aufnahme vom 19. Juli 2019, als Trump noch im Amt war.

Die Entdeckung löste erneut Diskussionen über Trumps Hang zur Selbstverliebtheit aus. Mehr anzeigen

Auf einem kürzlich veröffentlichten Foto ist zu erkennen, dass Donald Trump ein Bild von sich selbst als Sperrbildschirm auf seinem iPhone verwendet. Die YouTube-Gruppe «Nelk Boys» teilten ein Bild von sich mit dem ehemaligen Präsidenten in seinem Privatjet. Das Bild ist am 12. Oktober 2024 entstanden.

Wir haben es geahnt. Das Handy-Hintergrundbild von Donald Trump ist: Donald Trump. Reddit Screenshot / Getty Images / Chip Somodevilla

Trumps Handy liegt dabei gut sichtbar auf einem Tisch – und auf dem Bildschirm: Trump selbst. Viele Menschen haben auf ihren Smartphones Bilder von Dingen, die sie motivieren oder glücklich machen. Der ehemalige US-Präsident hat sich da für das entschieden, was ihn wohl am meisten inspiriert – und das ist, wenig überraschend, niemand Geringeres als er selbst.

Bild stammt aus dem Jahr 2019

Das betreffende Foto, das Trump als Hintergrundbild verwendet, stammt vom 19. Juli 2019. Zu dieser Zeit war er Präsident und befand sich auf dem Rasen des Weissen Hauses, kurz bevor er zu einer Spendenveranstaltung in seinem Golfclub in New Jersey reiste.

Donald Trump mit den YouTubern «Nelk Boys» in Trumps Privatflugzeug am 12. Oktober 2024. Auf dem Tisch: Trumps Handy. Und darauf zu sehen dann grad nochmals Trump. Reddit (Screenshot)

Getty-Fotograf Chip Somodevilla machte die Aufnahme, auf der Trump direkt in die Kamera blickt und mit dem Finger darauf zeigt. Ein ikonischer Moment, findet offenbar das Sujet selbst: Trump, der sich in gewohnter Manier in Szene setzt.

Narzissmus-Debatte wird erneut entfacht

Dass Trump sich selbst als Handy-Hintergrund verewigt, überrascht also eigentlich kaum – und trotzdem sorgt die Anekdote für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Medien.

Auch auf einer Aufnahme aus dem Dezember 2023 ist der gleiche Hintergrund zu sehen. In einem Video, das Trump beim Golfspielen zeigt, entdeckt man das Bild auf seinem Handy in seinem Golfwagen.

Donald Trump im Dezember 2023 in seinem Golfcaddy – auch hier ist sein Sperrbildschirm deutlich zu erkennen. Benny Show (Screenshot)

Für die einen ist das Ganze eine lustige Anekdote, für die anderen ein Zeichen von Selbstsicherheit – und wieder andere sehen die Sache kritisch und verweisen auf Trumps oft diagnostizierte narzisstische Züge.

Psycholog*innen und selbst einige Parteikolleg*innen des Republikaners haben den ehemaligen Präsidenten als jemanden beschrieben, der ein übermässig hohes Selbstwertgefühl hat und ständig nach Bewunderung strebt.

Donald Trump und der Narzissmus

Von Narzissmus betroffene Personen haben oft Schwierigkeiten, die Gefühle anderer zu verstehen oder sich um sie zu kümmern. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die eigene Person und können Kritik schwer ertragen.

Veronika Job vom Psychologischen Institut der Universität Zürich ergänzt: «Narzisstische Personen fühlen sich anderen gegenüber überlegen. Sie fantasieren über ihren eigenen Erfolg und sie denken, sie hätten Anspruch auf Privilegien, die andere nicht haben. Wenn sie sich gedemütigt fühlen, können sie häufig aggressiv oder gewalttätig reagieren.»

Trumps iPhone-Hintergrund ist für viele Menschen also ein weiterer Beleg für dieses Muster. Eine offizielle Diagnose des Präsidentschaftskandidaten gibt es aber nicht. Und für alle, die sich jetzt ertappt fühlen in puncto Hintergrundbild: Selbstliebe ist wichtig! Oder – vielleicht doch lieber auf das Haustier, das Kind, den letzten Ausflug in die Berge wechseln?

