Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Banges Warten in Israel Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen

dpa

11.10.2025 - 19:14

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen
Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort.

Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort.

Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Deutsch-Israeli Alon Ohel wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein.

Der Deutsch-Israeli Alon Ohel wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige Matan Zangauker immer noch in Geiselhaft.

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige Matan Zangauker immer noch in Geiselhaft.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Ariel (28) wurde zusammen mit weiteren Angehörigen entführt.

Ariel (28) wurde zusammen mit weiteren Angehörigen entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. David Cunio wurde zusammen mit seiner inzwischen fünf Jahre alten Tochter und seinem Bruder Ariel entführt.

David Cunio wurde zusammen mit seiner inzwischen fünf Jahre alten Tochter und seinem Bruder Ariel entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz.

Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt.

Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert.

Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten.

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeite auf der Nova-Party.

Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeite auf der Nova-Party.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen.

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt.

Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Israeli wurde entführt, als er versuchte vom Nova-Festival zu flüchten.

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte vom Nova-Festival zu flüchten.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen
Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort.

Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort.

Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Deutsch-Israeli Alon Ohel wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein.

Der Deutsch-Israeli Alon Ohel wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige Matan Zangauker immer noch in Geiselhaft.

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige Matan Zangauker immer noch in Geiselhaft.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Ariel (28) wurde zusammen mit weiteren Angehörigen entführt.

Ariel (28) wurde zusammen mit weiteren Angehörigen entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. David Cunio wurde zusammen mit seiner inzwischen fünf Jahre alten Tochter und seinem Bruder Ariel entführt.

David Cunio wurde zusammen mit seiner inzwischen fünf Jahre alten Tochter und seinem Bruder Ariel entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz.

Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt.

Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert.

Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten.

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeite auf der Nova-Party.

Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeite auf der Nova-Party.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen.

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt.

Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der Israeli wurde entführt, als er versuchte vom Nova-Festival zu flüchten.

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte vom Nova-Festival zu flüchten.

Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Getrennt, angekettet, gequält: Die letzten Berichte der Geiseln aus Gaza lassen erahnen, was die 20 noch lebenden Männer durchmachen. Welche Schicksale das Land bewegen.

,

DPA, Philipp Fischer

11.10.2025, 19:14

11.10.2025, 19:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Inkrattreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sollen die verbliebenen israelischen Geiseln nach Israel zurückkehren.
  • Nach israelischen Angaben sind 20 der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln noch am Leben.
  • Schon am Sonntag könnten die verschleppten Geiseln freigelassen werden.
Mehr anzeigen

Im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sollen nun zügig alle von Islamisten verschleppten Geiseln freigelassen werden. Medien in Israel zufolge könnten die Männer schon am Sonntag zurückkehren. US-Präsident Donald Trump erwartet die Übergabe nach eigenen Worten am Montag oder Dienstag.

Insgesamt sind noch 48 Menschen in der Gewalt der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, von denen 20 noch am Leben sein sollen. Sie werden unter grausamen Bedingungen festgehalten: Freigelassene Geiseln berichteten von Folter, schweren Misshandlungen, Hunger und schlimmen hygienischen Bedingungen. Wer sind die Männer, die am 7. Oktober 2023 beim Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel verschleppt wurden? 

Gali und Ziv Berman

Terroristen entführten die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder, die auch deutsche Staatsbürger sind, aus einem israelischen Grenzort. Beide sollen getrennt voneinander festgehalten werden.

Alon Ohel

Der Deutsch-Israeli wurde nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einen Schutzraum von Terroristen verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein. Der 24 Jahre alte Pianist soll in Geiselhaft angekettet worden sein.

Matan Zangauker 

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, sitzt der 25-Jährige immer noch in Geiselhaft. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung.

Ariel und David Cunio

Ariel (28) und David Cunio (35) wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter Davids inzwischen fünf Jahre alten Töchtern – bis auf die Brüder kamen alle wieder frei. Bekannte deutsche Schauspieler machten bei der diesjährigen Berlinale auf das Schicksal des Schauspielers David Cunio aufmerksam, der 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten war.

Omri Miran

Der heute 48 Jahre alte Omri Miran aus dem Grenzort Nahal Oz wurde Berichten zufolge vor den Augen seiner Kinder verschleppt. Neben seiner Frau hoffen seitdem auch seine beiden kleinen Töchter laut der Familie «von ganzem Herzen darauf», ihren Vater wieder in die Arme schliessen zu können. 

Eitan Horn 

Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz. Die beiden Männer, die als grosse Fussballfans gelten, wurden verschleppt – Iair Horn wurde Anfang des Jahres freigelassen.

Guy Gilboa-Dalal

Der inzwischen 24-Jährige wurde zusammen mit seinem besten Freund Eviatar David vom Nova-Festival verschleppt. Anfang des Jahres veröffentlichte die Hamas Aufnahmen, die zeigen, wie beide die Freilassung anderer Geiseln anschauen mussten und die israelische Regierung verzweifelt anflehen, auch für ihre Freilassung zu sorgen.

Eviatar David 

Der Israeli ist der beste Freund von Guy Gilboa-Dalal. Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Gräuel-Video, das zeigt, wie der 24-Jährige, bis auf die Knochen abgemagert, in einem engen Tunnel den Angaben zufolge sein eigenes Grab schaufelt. 

Avinatan Or

Der inzwischen 32-jährige Avinatan wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt – zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres.

Bar Kuperstein

Bar Kuperstein (23) arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, er habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen.

Eitan Mor

Der 25 Jahre alte Israeli war auf der Wüsten-Party ebenfalls zuständig für die Sicherheit und hat Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert. Seine Eltern haben sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, die Geiseln gegen wegen Terror verurteilte Palästinenser auszutauschen.

Rom Braslavski 

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Ein Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) zeigte den 21-Jährigen vor einigen Monaten abgemagert und blass.

Josef-Chaim Ohana 

Der 25 Jahre alte Josef-Chaim Ohana half während des Massakers auf dem Festival Berichten zufolge ebenfalls Besuchern des Musik-Events. In einem von der Hamas veröffentlichten Video sagte er im Mai dieses Jahres: «Ein ganzes Land will, dass dieser Alptraum aufhört.»

Elkana Bohbot

Auch Elkana Bohbot (36), Vater eines kleinen Jungen, arbeite auf der Nova-Party. In einem im Mai veröffentlichten Propagandavideo der Hamas sagte Josef-Chaim Ohana unter anderem über den abgemagert und apathisch wirkenden Bohbot, dieser habe mehrfach versucht, sich selbst zu verletzen.

Nimrod Cohen 

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen. Laut Medien soll eine freigelassene Geisel seinen Eltern von dem nun 21-Jährigen ausgerichtet haben, dass er sie liebe und sie sich keine Sorgen um ihn machen sollten.

Maxim Herkin

Max Herkin (37), der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter. In einem von der Hamas im Sommer veröffentlichten Video sagte er, die Geiseln fühlten sich nicht wie Menschen.

Matan Angrest

Matan Angrest, ein israelischer Soldat, wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt. Der heute 22-Jährige soll Berichten zufolge angekettet und geschlagen worden sein.

Segev Kalfon

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Entführte über ihre Zeit mit ihm – das war das erste Lebenszeichen, das Kalfons Familie von dem 27 Jahre alten Mann bekam.

Psychologe: Leben der Geiseln wird «nie mehr dasselbe sein»

Psychologe: Leben der Geiseln wird «nie mehr dasselbe sein»

David Senesh vom Levinsky-Wingate-College in Tel Aviv war während des Jom-Kippur-Krieges 1973 selbst in Einzelhaft geraten. Der Öffentlichkeit rät er, die Hamas-Geiseln nach ihrer so sehnlich erwarteten Freilassung nicht zu überfordern.

10.10.2025

Mehr zum Thema

Alle sind zurück. Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

Alle sind zurückSchweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

Krieg am Wendepunkt?. Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt

Krieg am Wendepunkt?Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt

Amnestie und «Wunderstädte». Frieden «mehr als sehr nahe» – Trump hat einen Plan für Gaza

Amnestie und «Wunderstädte»Frieden «mehr als sehr nahe» – Trump hat einen Plan für Gaza

Meistgelesen

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen
Forschende beweisen: Moai-Statuen wurden im Stehen bewegt
Illegale Palästina-Demo in Bern eskaliert – Wasserwerfer gegen Randalierer +++ Hamas-Vertreter schliesst Entwaffnung aus
Alle 18 Vermissten nach Explosion in US-Sprengstoff-Fabrik vermutlich tot
Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld