US-Justizministerin Bondi soll Abgeordnete ausspioniert haben

Ein Demokrat wirft US-Justizministerin Pam Bondi im Umgang mit den Epstein-Akten «Vertuschung» vor. Jetzt werden auch noch Spionagevorwürfe getätigt. Archivbild: Tom Brenner/AP/dpa

Bei einer Anhörung durch Kongressabgeordnete tritt Justizministerin Bondi kämpferisch auf. Anschliessend verbreiten sich Fotos, die nahelegen, dass ihr Ministerium die Suchhistorie von Parlamentariern verfolgt, die die Epstein-Files prüfen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Anhörung der US-Justizministerin Pam Bondi durch Kongressabgeordnete verbreiten sich Fotos, die nahelegen, dass ihr Ministerium die Suchhistorie von Parlamentariern verfolgt, die die Epstein-Files prüfen.

Der Demokrat Jamie Raskin forderte den Generalinspekteur des Justizministeriums auf, Ermittlungen aufzunehmen.

Raskin sprach von «einem weiteren unverfrorenen Versuch», die Kontrollfunktion des Kongresses zu untergraben. Mehr anzeigen

Der ranghöchste Vertreter der Demokraten im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat der Regierung das Ausspionieren von Abgeordneten vorgeworfen, die Akten zu den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geprüft haben. Der Demokrat Jamie Raskin forderte den Generalinspekteur des Justizministeriums auf, Ermittlungen aufzunehmen.

Zuvor waren Fotos aufgetaucht, die nahelegen, dass das Justizministerium den Suchverlauf von Abgeordneten nachverfolgt, die jüngst weniger stark geschwärzte Ausfertigungen von Dokumenten geprüft hatten, die in der jüngsten Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Files enthalten waren.

Raskin sprach von «einem weiteren unverfrorenen Versuch», die Kontrollfunktion des Kongresses zu untergraben. «Das Justizministerium muss die Überwachung der Recherchen von Abgeordneten unverzüglich einstellen», erklärte Raskin. Das Ministerium forderte er auf, «die Epstein-Untersuchung für hochrangige Mitarbeiter des Kongresses zu öffnen», und die Schwärzungen im Einklang mit dem Gesetz auf Informationen über die Überlebenden zu beschränken.

I asked @AGPamBondi whether she would create a federal-state-local task force to investigate the horrific abuses perpetrated through Jeffrey Epstein's human trafficking ring.



Her prolonged response: *crickets* pic.twitter.com/k0KrFSbFgR — Rep. Jamie Raskin (@RepRaskin) February 11, 2026

Die Pressestelle des Justizministeriums reagierte am Donnerstag zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Vertreter des Generalinspekteurs des Ministeriums lehnte einen Kommentar ab.

Verräterisches Ordner-Bild

Die fraglichen Fotos stammen aus einer Anhörung von Justizministerin Pam Bondi vor dem Justizausschuss am Mittwoch. Darauf ist sie mit einem geöffneten Aktenordner zu sehen, in dem eine Seite die Aufschrift «Jayapal Pramila Suchverlauf» trägt und eine Liste von Dokumenten enthält, die die demokratische Kongressabgeordnete Pramila Jayapal offenbar aufgerufen hat. Jayapal gehörte zu den Mitgliedern des Justizausschusses, die Bondi am Mittwoch zum Umgang des von ihr geführten Ministeriums ins Verhör nahmen.

Attorney General Bondi is spying on Members of Congress, going through our search histories of the Epstein Files. This goes against the separation of powers in this country and is totally unacceptable. pic.twitter.com/4hqKjlbzQR — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) February 12, 2026

Jayapal bezeichnete den Vorgang als «völlig inakzeptabel» und kündigte an, dass die Abgeordneten eine vollständige Aufklärung darüber fordern werden, wie das Ministerium Suchverläufe von Parlamentariern nutzt. Auf der Plattform X schrieb Jayapal, Bondi habe genug Zeit, Kongressmitglieder auszuspionieren, aber könne sich nicht dazu durchringen, sich bei den Überlebenden des Missbrauchs durch Epstein zu entschuldigen.

Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten hatte in einer Einrichtung des Justizministeriums in den vergangenen Tagen Einblick in weniger stark geschwärzte Fassungen der Epstein-Akten genommen. Einige der Beteiligten beklagten, dass der Öffentlichkeit zu viele Informationen über die Kontakte und Verbindungen Epsteins vorenthalten würden.