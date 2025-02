Studierende sind zur treibenden Kraft bei der Organisation der Proteste geworden. Archivbild: IMAGO/ZUMA Press Wire

100 Tage sind seit dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordachs vergangen. Die Regierung des populistischen Präsidenten sieht sich inzwischen einer landesweiten Bewegung gegenüber.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Studierende haben am Sonntag in Serbien landesweit wichtige Strassen blockiert.

In Belgrad legten hunderte Studierende sieben Stunden lang den Verkehr auf der zentralen Kreuzung und der Gazela-Brücke lahm.

Hundert Tage nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs mit 15 Todesopfern hielten sie 15 Schweigeminuten ab und warfen 15 weiße Rosen in den Fluss Sava. Mehr anzeigen

Mit Strassenblockaden haben Studierende in Serbien am Sonntag an die 15 Todesopfer des Einsturzes eines Bahnhofsvordachs erinnert. Die Teilnehmer der Protestaktionen blockierten stundenlang eine Brücke in der Hauptstadt Belgrad sowie Strassen im ganzen Land. Die Blockaden waren Teil einer Kampagne, die von streikenden Studenten angeführt wird. Sie fordern Gerechtigkeit im Zusammenhang mit dem Unglück vom 1. November in einem Bahnhof in der Stadt Novi Sad, die Kritiker auf Korruption in den Reihen der Regierung zurückführen.

«100 Tage und niemand ist verantwortlich», stand in Novi Sad in roter Farbe geschrieben. Dort blockierten Studierende und andere Demonstranten drei Stunden lang Hauptstrassen. In Nis besetzten sie eine Mautstelle, während in Belgrad eine Brücke über die Save nicht passierbar war. Die Demonstranten in der Hauptstadt trugen rote Transparente mit den Namen der Todesopfer vom 1. November. Später warfen sie 15 weisse Rosen in den Fluss.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Take a look at the scale of the protests in Zrenjanin, Serbia.https://t.co/QG4qzRbVta pic.twitter.com/w10MFdHXrX — The National Independent (@NationalIndNews) February 9, 2025

«Es gibt Hoffnung», sagte ein Demonstrant, Ivan Plecic. In den Menschen sei eine neue Energie zu sehen. «Ich hoffe, sie schaffen es, alles, was sie geplant haben, bis zum Ende durchzusetzen, und wir sind hier, um sie zu unterstützen.»

Landesweiter Aufstand gegen Präsident Vucic

Die Proteste entwickeln sich zu einem landesweiten Aufstand gegen die populistische Regierung von Präsident Aleksandar Vucic. Er warf den Demonstrierenden vor, für ausländische Geheimdienste zu arbeiten, und kündigte an, eine geplante Revolution mit dem Ziel seines Sturzes entschlossen zu bekämpfen. Die von Studierenden angeführte Bewegung erzwang bereits den Rücktritt von Ministerpräsident Milos Vucevic, einem Verbündeten von Vucic, und seiner Regierung.

Vucic startete eine Propagandatour, um seine Anhänger in Städten und Dörfern zu versammeln und den wachsenden Protesten entgegenzuwirken. Als er am Samstag in einer Autokolonne unterwegs war, platzte an seinem Auto ein Reifen. Der Vorfall wurde von regierungsnahen Boulevardzeitungen und Beamten als Attentat der Demonstranten beschrieben.