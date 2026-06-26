Keine Einbruchspuren, aber schwere Verletzungen: Was steckt hinter dem Tod der Berlinerin am berühmten Wiener Naschmarkt? Die Ermittler konzentrieren sich auf das persönliche Umfeld der Frau.

Darum geht’s Eine 70-jährige Deutsche ist in ihrer Wohnung in Wien mutmasslich getötet worden.

Die Frau lebte im Szene- und Tourismusviertel am Wiener Naschmarkt.

Die Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf ihr persönliches Umfeld und auf einen Mitbewohner der Frau.

Eine 70-jährige Deutsche ist in ihrer Wohnung in Wien mutmasslich getötet worden. Die leblose Frau war mit schweren Verletzungen von Freunden gefunden worden, wie es von der Polizei in der österreichischen Hauptstadt hiess. Mordermittlungen seien eingeleitet worden.

Keine Einbruchspuren

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stammte die Frau aus Berlin. Sie lebte nach Angaben der Polizei im Szene- und Tourismusviertel am Wiener Naschmarkt. Die Ermittlungen konzentrierten sich unter anderem auf ihr persönliches Umfeld und auf einen Mitbewohner der Frau, hiess es von der Polizei. Einbruchspuren seien nicht gefunden worden.