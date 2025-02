Ein Verunglückter kam ins Krankenhaus, die Deutsche konnte nicht gerettet werden. Symbolbild: dpa

Schlittenfahren kann gefährlich sein: Ein Niederländer ist nach einem Sturz in Österreich über eine steile Wand abgestürzt. Tödlich endete ein Rodelausflug für eine Deutsche aus der Region Regensburg.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 29-Jährige aus Deutschland ist beim Rodeln in Österreich tödlich verunglückt.

Bei einer Suchaktion wurde die Frau etwa 200 Meter unterhalb einer Skihütte tot am Rand einer Piste gefunden.

Ein Niederländer ist nach einem Sturz in Österreich über eine steile Wand abgestürzt. Mehr anzeigen

Eine 29-Jährige aus Deutschland ist beim Rodeln in Österreich tödlich verunglückt. Was genau an der Rodelbahn in Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land passierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bekannte alarmierten am Samstagabend um 22.30 Uhr die Polizei, weil die Frau aus dem Landkreis Regensburg nach einem Rodelausflug nicht ins Tal zurückgekehrt war. Bei einer sofortigen Suchaktion wurde die Frau etwa 200 Meter unterhalb einer Skihütte tot am Rand einer Piste gefunden.

An ganz anderer Stelle, in Flachau rund 100 Kilometer weiter östlich, stürzte ein Niederländer beim Rodeln und schlitterte in einen angrenzenden Wald, wie die dortige Polizei berichtete. Bei dem Versuch, zur Rodelbahn zurückzukehren, verirrte er sich und stürzte über eine felsige Bergwand. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.