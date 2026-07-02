Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Donnerstagmorgen in Riehen BS eingetroffen. Er wurde von Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) und der Riehener Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP) begrüsst.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fährt zusammen mit dem Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz (links( und dem Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer (rechts) mit dem E-Bike nach Riehen BS.

Steinmeier und seine Entourage trafen kurz nach 09.00 Uhr auf E-Bikes beim Grenzstein bei der Zollfreistrasse ein. Dort wurden sie von Cramer und Kaufmann vor den Medien empfangen. Nach einem kurzen Gespräch setzte Steinmeier sein Tour in Richtung Eisweiher fort.

Im Rahmen einer «Ortszeit» übt Steinmeier von Montag bis Donnerstag sein Amt von Lörrach (D) aus. Auf dem Programm stehen diverse Besuche und Gespräche mit lokaler Politik und Bevölkerung. In Riehen besucht Steinmeier auch das Gemeindehaus und besichtigt die Sammlung der Fondation Beyeler.