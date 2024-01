Deutscher Hollywood-Star stirbt bei Flugzeugabsturz

Christian Oliver beim Empfang zu Ehren der deutschen Oscar-Nominierten 2019. Der deutsche Schauspieler ist bei einem Flugzeugabsturz verstorben. Bild: imago/Future Image

Drama in der Karibik: Der bekannte deutsche Schauspieler Christian Oliver und seine zwei Töchter sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Drama vor einer Insel in der Karibik: Der deutsche Schauspieler Christian Oliver und seine beiden Töchter Madita (10 Jahre) und Annik (12 Jahre) sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auch der Pilot starb beim Absturz. Das teilte die Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force mit.

Bekannt durch «Alarm für Cobra 11»

Der 51-Jährige spielte im neuesten Teil der «Indiana Jones»-Saga, «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», mit. Auch mit George Clooney, Kate Blanchett und Tom Cruise stand er vor der Kamera. In Deutschland wurde er bekannt durch seine Rolle als Hauptkommissar Richter in der Serie «Alarm für Cobra 11».

Nach Angaben der Polizei war das einmotorige Flugzeug von Becquia, einer kleinen Insel die zum Karibikstaat St. Vincent und den Grenadinen gehört, gestartet. Plötzlich hatte das Flugzeug Probleme und wollte noch umkehren. Augenzeugen berichten, dass das kleine Privatflugzeug dann ins Wasser stürzte.

Pilot war Besitzer der Flugzeugs

Die Polizei konnte nur noch vier Leichen bergen. Der Pilot, Robert Sachs, war auch der Besitzer des Flugzeugs. Warum die Maschine abstürzte, wird noch untersucht.