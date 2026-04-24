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Tragödie im Urlaub Deutscher Mallorca-Urlauber will helfen und ertrinkt

Redaktion blue News

24.4.2026 - 22:45

Ein deutscher Urlauber ist im Osten Mallorcas bei dem Versuch ums Leben gekommen, anderen in Not geratenen Badenden zu helfen.
Ein deutscher Urlauber ist im Osten Mallorcas bei dem Versuch ums Leben gekommen, anderen in Not geratenen Badenden zu helfen.
Bild: dpa

Noch keine Rettungsschwimmer am Strand, starke Strömung, dramatische Szenen: Wie ein deutscher Urlauber bei dem Versuch, Leben zu retten, selbst ums Leben kam.

DPA, Redaktion blue News

24.04.2026, 22:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Mallorca wollte ein deutscher Urlauber in Not geratenen Badenden helfen, dabei ertrank er selbst.
  • Medienberichten zufolge erlitt der 63-Jährige einen Herzstillstand.
  • Eine Gruppe Stand-up-Paddler habe den Mann aus dem Meer geborgen, Wiederbelebungsversuche scheiterten.
  • Die Badenden, denen der Mann helfen wollte, wurden später gerettet.
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Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist bei dem Versuch ertrunken, in Not geratenen Badenden zu helfen. «Eine Frau und zwei Männer schafften es wegen der Strömung aus eigener Kraft nicht mehr zurück an Land. Der 63-Jährige versuchte, sie zu retten, und ertrank dabei selbst», teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Das Unglück ereignete sich an der Cala Mendia, einer bei Urlaubern beliebten Bucht im Osten Mallorcas. 

Eine Gruppe Stand-up-Paddler habe den Deutschen aus dem Meer geborgen. Er hatte einen Herzstillstand erlitten, berichtete das Online-Portal «Crónica Balear». Wiederbelebungsversuche scheiterten jedoch. Die in Not geratenen Schwimmer, denen der Deutsche helfen wollte, konnten später gerettet werden.

Keine Rettungsschwimmer am Strand

Der Deutsche habe Erfahrung als Rettungsschwimmer gehabt, berichtete «Crónica Balear». Zu seiner Herkunft in Deutschland gab es zunächst keine Angaben. Er sei mit seiner Frau am Strand gewesen, die eine Panikattacke erlitten habe und behandelt werden musste.

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An dem Strand gibt es derzeit noch keine Rettungsschwimmer, obwohl die Badesaison langsam anläuft. Bei Temperaturen von etwa 26 Grad an Land und knapp 20 Grad im Wasser gehen immer mehr Urlauber ins Wasser. Die Rettungsschwimmer haben in den vergangenen Jahren immer wieder dafür demonstriert, dass ihre Arbeitszeiten ausgeweitet werden müssten.

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