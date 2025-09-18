  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall Deutscher Urlauber stürzt in Dolomiten zu Tode

dpa/Redaktion blue News

18.9.2025 - 19:59

In der Nähe von Cortina d'Ampezzo stürzte ein Deutscher zu Tode.
In der Nähe von Cortina d'Ampezzo stürzte ein Deutscher zu Tode.
Bild: dpa

Beim Wandern verunglückt ein Tourist aus der Bundesrepublik tödlich. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden.

dpa/Redaktion blue News

18.09.2025, 19:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den italienischen Dolomiten ist ein Deutscher beim Wandern tödlich verunglück.
  • Der Mann stürzte nahe Cortina d'Ampezzo etwa 80 Meter in die Tiefe.
  • Der genaue Hergang des Unglücks steht noch nicht fest.
Mehr anzeigen

Beim Wandern in den italienischen Dolomiten ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Der Mann stürzte auf einem Höhenweg in der Bosconerogruppe in der Nähe von Cortina d'Ampezzo etwa 80 Meter in die Tiefe, wie die Bergwacht mitteilte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte wurden am Nachmittag von einem Begleiter des Mannes alarmiert, ebenfalls ein Deutscher. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden. Zum Alter und zur Herkunft des Toten machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Mehr Felsstürze in den Alpen. «Eine deutliche Destabilisierung der Berge ist möglich»

Mehr Felsstürze in den Alpen«Eine deutliche Destabilisierung der Berge ist möglich»

Die Bosconerogruppe südlich von Cortina umfasst mehrere Zweitausender. Höchster Berg ist der Sasso de Bosconero mit 2.468 Metern. In der Region werden nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele ausgerichtet.

Mehr zum Thema

Bergausflug misslingt. Mann gerät während Wanderung in Panik – jetzt wird es richtig teuer

Bergausflug misslingtMann gerät während Wanderung in Panik – jetzt wird es richtig teuer

Unglück in den Dolomiten. Wie sicher sind die Schweizer Gletscher?

Unglück in den DolomitenWie sicher sind die Schweizer Gletscher?

Gletschersterben. «Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Gletschersterben«Für die Alpen ist es bereits zu spät»

