Tragödie im Italien-Urlaub Deutsches Mädchen (4) ertrinkt beim Baden in der Adria

dpa

3.9.2025 - 19:06

Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. 
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. 
Symbolbild: dpa

Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes an der italienischen Adria ertrinkt ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland. Rettungskräfte versuchen, das Leben des Kindes zu retten – erfolglos.

DPA

03.09.2025, 19:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An der italienischen Adria ist ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland ertrunken.
  • Badegäste entdeckten das leblose Kind im Wasser und brachten es an Land.
  • Wiederbelebungsversuche von Rettungskräften blieben erfolglos.
Mehr anzeigen

Ein vierjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien im Meer, wie italienische Medien berichteten. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.

Nachdem das Mädchen im Wasser entdeckt worden war, brachten es Badegäste zunächst an den Strand, wie die Zeitung «Il Goriziano» berichtete. Rettungskräfte eilten demnach zum Ort des Geschehens. Wiederbelebungsversuche am Strand blieben laut «Il Goriziano» erfolglos, so dass das Kind mit einem Hubschrauber in ein lokales Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes jedoch nicht retten.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Dienstagabend mit den Untersuchungen.

