Ein Auto kommt auf der Autobahn A3 in Bayern von der Strasse ab und bleibt auf einem Bahngeleise liegen. Zwar kollidiert es nicht mit einem Zug, trotzdem sterben alle drei Menschen im Fahrzeug.

Nach dem Unfall wird das Fahrzeug von den Schienen auf die Autobahnbrücke gehoben. Alle drei Insassen sind da bereits tot.

Darum geht's Ein Auto ist am Donnerstagmorgen von der Autobahn A3 abgekommen und auf ein Bahngeleise gestürzt.

Alle drei Personen im Auto sind beim Unfall gestorben. Es kam zu keiner Kollision mit einem Zug.

Es kam zu grossflächigen Unterbrüchen im Strassen- und Schienenverkehr. Zusammenfassung erstellt mit

Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagmorgen drei Menschen das Leben gekostet. Ein Auto ist auf der Autobahn A3 bei Nittendorf im Landkreis Regensburg von der Strasse geraten, über eine Böschung geschlittert und auf einem Bahngeleise liegen geblieben.

Zwar kollidierte das Auto dort nicht mit einem Zug. Dennoch erlitten die Beteiligten schwerste Verletzungen, an denen sie trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch am Unglücksort starben.

Das völlig zerstörte Fahrzeug liegt neben einer Bahnstrecke unter einer Autobahnbrücke der A3. DPA

Bahn- und Strassenverkehr unterbrochen

Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf Autofahrer und Bahnreisende. Wegen der Bergungsarbeiten wurden die Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg sowie die über den Gleisen querende A3 in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend komplett gesperrt. Das Wrack wurde mit einem Kran auf die über den Gleisen führende Autobahnbrücke gehievt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto gegen 7.00 Uhr ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs nach rechts von der Autobahn abgekommen. Die Autobahn führt an dieser Stelle auf einer Brücke über die Bahngeleise. Das Fahrzeug muss noch vor der Brücke ausser Kontrolle geraten sein.

Ein Grossaufgebot aus Rettungskräften sichert die Unfallstelle. Für die Menschen im Auto kam jede Hilfe zu spät, ihre Verletzungen waren zu schnell. DPA

Unfallhergang unklar

Wie es zu dem Unfall kam und wie es passieren konnte, dass der Wagen auf den Gleisen landete, liess sich zunächst nicht endgültig klären. Laut Polizei wurde ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen.

Bei dem Unfall wurde die Oberleitung entlang der Bahnstrecke beschädigt. Ein Zug strandete in Regensburg, weil der Strom ausfiel. Für die etwa 80 Passagiere wurde nach Polizeiangaben auf einem zweiten Gleis ein Zug bereitgestellt, in den sie umsteigen konnten. Der evakuierte Zug wurde abgeschleppt, wie ein Sprecher des Bahnunternehmens Agilis sagte.