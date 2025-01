ARCHIV – Der designierte US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/dpa sda

Die Gästeliste vom WEF wird nun bekannt. Donald Trump wird eine Online-Ansprache halten. Wolodymyr Selenskyj wird ebenfalls das WEF besuchen.

Keine Zeit? blue News fast für dich zusammen Der designierte US-Präsident wird am WEF eine Online-Ansprache halten.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist ans WEF. Mehr anzeigen

Der designierte US-Präsident Donald Trump wird am WEF präsent sein. Er soll am Donnerstag, 23. Januar, eine Online-Ansprache halten, wie die Organisatoren des Davoser Weltwirtschaftsforums am Dienstag mitteilten.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist in diesem Jahr ans WEF. Er wird am Dienstag kommender Woche in Davos sein, wie die Organisatoren ankündigten.

Das WEF findet vom 20. bis 24. Januar statt.