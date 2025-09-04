Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Bild: IMAGO/i Images

Nach einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus nahe der Victoria Station in London sind 15 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei weitere Personen seien noch am Unglücksort von Sanitätern behandelt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

DPA, Philipp Fischer dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einer der bekannten roten Doppeldeckerbusse ist in London in eine Gruppe Fussgänger gefahren.

Nahe der Victoria Station geriet der Bus mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehweg.

Mehrere Menschen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Der Bus soll während des morgendlichen Berufsverkehrs auf einen Bürgersteig gefahren sein. Auf Aufnahmen war zu sehen, dass der Bus eine zertrümmerte Windschutzscheibe hatte. Noteinsatzfahrzeuge waren vor Ort.

Die Victoria Station ist ein wichtiger Bahnhof in der Nähe des Buckingham-Palasts. Dort halten sich üblicherweise viele Pendler und Touristen auf.

A double-decker bus drove onto the sidewalk and crashed into a building in London.



The incident happened near one of the busiest railway stations in the British capital — Victoria, The Washington Post reports.



Seventeen people were injured: fifteen were hospitalized, and two… pic.twitter.com/yEAc4LqH7M — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025

Nach Augenzeugenangaben war der Bus sehr schnell unterwegs. «Es befanden sich etwa 15, 16 Menschen in dem Bus», sagte Emit Suker. «Leute haben geschrien – es war schrecklich.»

Die Londoner Polizei rief Augenzeuginnen und Augenzeugen auf, Handy- oder andere Aufnahmen von dem Vorfall zur Verfügung zu stellen. Festnahmen gab es zunächst nicht. Die Person, die am Steuer des Busses sass, wurde verletzt.