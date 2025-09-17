Illustratives Archivbild. imago stock&people

Ein Leben lang folgten sie dem Gehorsam – doch im Alter setzen sie sich zur Wehr: Drei Nonnen aus Elsbethen wollten ihr Kloster nicht aufgeben und fanden den Weg zurück.

Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei hochbetagte Nonnen (88, 86 und 82) kehrten nach zwei Jahren im Altersheim eigenmächtig in ihr früheres Kloster in Elsbethen zurück und liessen dafür die verschlossene Pforte vom Schlosser öffnen.

Sie begründeten den Schritt mit ihrem Recht, dort bis ans Lebensende zu bleiben, während die Diözese auf die unbewohnbaren Räume und die bessere medizinische Versorgung im Heim verwies.

Ehemalige Schülerinnen nahmen die Schwestern herzlich auf und kümmern sich nun um sie, da sie das Kloster ohne die Nonnen nicht denkbar finden. Mehr anzeigen

Bernadette (88), Regina (86) und Rita (82) haben ihr Leben dem Kloster im österreichischen Elsbethen gewidmet. Jahrzehntelang lebten, lehrten und beteten die drei Ordensfrauen an dem Ort, der einst eine Mädchenschule war und für sie immer ein Zuhause blieb.

Vor einigen Jahren entschied die Diözese, die das Gelände zusammen mit dem Stift Reichersberg übernommen hatte, die betagten Schwestern in ein Altersheim zu verlegen. Ohne Widerspruch fügten sich die Nonnen. Doch wie die italienische Zeitung «Leggo»berichtet, wuchs in ihnen bald die Sehnsucht nach ihrem alten Kloster. Nach weniger als zwei Jahren reifte der Entschluss: Sie wollten zurück – koste es, was es wolle.

«Mein ganzes Leben lang gehorsam, aber genug ist genug»

Als die drei vor der Klosterpforte standen, fanden sie diese jedoch verschlossen. Kurz entschlossen riefen sie einen Schlosser und baten ihn, das Tor zu öffnen. Später machten die Frauen ihrem Unmut Luft: Die Entscheidung, sie aus dem Kloster zu entfernen, sei ein Bruch ihres Rechts, dort bis zum Lebensende bleiben zu dürfen. Eine von ihnen erklärte: «Ich war mein ganzes Leben lang gehorsam, aber jetzt ist es genug.»

Propst Markus Grasl, ein Augustiner und neuer Vorgesetzter der Nonnen, zeigte sich überrascht über die Flucht. Er betonte, die Frauen hätten im Heim eine gute medizinische Betreuung erhalten. Zudem seien die Räume des Klosters nicht mehr bewohnbar, der Zustand der Nonnen zu «prekär» für ein selbständiges Leben im Konvent.

Empfang durch ehemalige Schülerinnen

Dennoch wurden die drei Schwestern in Elsbethen herzlich empfangen. Ehemalige Schülerinnen der einstigen Klosterschule nahmen sie auf und kümmern sich nun um sie. Für die Frauen sei das Kloster ohne seine Nonnen kaum vorstellbar.

So haben Bernadette, Regina und Rita ihren Platz zurückgewonnen – inmitten der Zuneigung und Fürsorge jener, die ihnen seit Jahren verbunden geblieben sind.