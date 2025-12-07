  1. Privatkunden
Eine Person wird noch vermisst Drei Menschen sterben durch Monsterwelle auf Teneriffa

dpa

7.12.2025 - 23:33

Im Herbst und im Winter ist es auf den Kanaren in Küstennähe nicht immer ungefährlich. 
Im Herbst und im Winter ist es auf den Kanaren in Küstennähe nicht immer ungefährlich. 
Archivfoto: dpa

Im Herbst und Winter treffen immer wieder Riesenwellen auf die Kanarischen Inseln im Atlantik. Wer nicht aufpasst, kann ins Meer gerissen werden. Genau das ist jetzt wieder passiert.

DPA

07.12.2025, 23:33

07.12.2025, 23:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf Teneriffa hat es durch eine Riesenwelle drei Tote und drei Verletzte gegeben.
  • Eine als vermisst gemeldete Person werde ausserdem gesucht.
  • Laut Medien konnten mehrere Personen, die von den Wassermassen mitgerissen worden waren, aus eigener Kraft wieder an Land gelangen.
Mehr anzeigen

Auf Teneriffa hat es durch eine Riesenwelle drei Tote und drei Verletzte gegeben. Bei dem Zwischenfall an einem Naturschwimmbecken im Westen der spanischen Urlauberinsel wurden mehrere Menschen ins Meer gerissen, wie der Notdienst der Kanarischen Inseln mitteilte. Eine als vermisst gemeldete Person werde ausserdem gesucht.

Bei den bestätigten Todesopfern handelt es sich den Behördenangaben zufolge um zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer sei 35 Jahre alt gewesen, die Frau 55. Das Alter des dritten Opfers ist bislang nicht bekannt. Nähere Details zu den Identitäten wurden vorerst nicht genannt.

Die Behörden hatten gewarnt

Eine Frau habe bei dem Vorfall an den Klippen von Los Gigantes in der Region Santiago del Teide einen Herzstillstand erlitten. Sie sei aber von Sanitätern gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Medien konnten mehrere Personen, die von den Wassermassen mitgerissen worden waren, aus eigener Kraft wieder an Land gelangen. Der staatliche Fernseh-Sender RTVE berichtete, die Behörden der Kanaren hätten am Sonntag rechtzeitig vor hohen Wellen gewarnt.

Erst vor etwa einem Monat, am 8. November, hatten mehrere Riesenwellen auf Teneriffa zahlreiche Menschen ins Meer gespült – darunter auch viele Touristen, vor allem aus Frankreich. Bei den verschiedenen Zwischenfällen an den Küsten kamen damals drei Menschen ums Leben. Insgesamt 15 wurden verletzt.

Teneriffa: Riesenwellen reissen Menschen ins Meer

Teneriffa: Riesenwellen reissen Menschen ins Meer

Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa haben riesige Wellen am Wochenende mehrere Menschen ins Meer gerissen. Dabei kamen nach Angaben der Rettungsdienste drei Menschen ums Leben, mehr als ein Dutzend sollen verletzt worden sein. 

10.11.2025

