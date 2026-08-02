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Dreijähriges Mädchen nach Badeunfall im Thurgau wiederbelebt
Gerade noch rechtzeitig konnten der Bademeister und seine medizinische Assistenz das regungslose dreijährige Mädchen aus dem Schwimmbecken im thurgauischen Kreuzlingen retten. (Archivbild)
Keystone
Ein dreijähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Kreuzlingen im Thurgau wiederbelebt worden. Das Kind war am Sonntagvormittag regungslos im Schwimmbecken einer Badeanstalt entdeckt worden.
Eine medizinische Fachperson und ein Bademeister leiteten daraufhin erfolgreich die Reanimation ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Die Rega flog das Mädchen schliesslich zur Untersuchung ins Spital.