Aktuell Dreijähriges Mädchen nach Badeunfall im Thurgau wiederbelebt

Gerade noch rechtzeitig konnten der Bademeister und seine medizinische Assistenz das regungslose dreijährige Mädchen aus dem Schwimmbecken im thurgauischen Kreuzlingen retten. (Archivbild)

Ein dreijähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Kreuzlingen im Thurgau wiederbelebt worden. Das Kind war am Sonntagvormittag regungslos im Schwimmbecken einer Badeanstalt entdeckt worden.