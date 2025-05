Drohgebärde bei ESC-Eröffnung – Israel zeigt Mann an

Ein propalästinensischer Demonstrant soll der israelische Sängerin Yuval Raphael und ihrer Delegation bei der ESC-Eröffnungsfeier in Basel eine Morddrohungsgeste gezeigt haben. Bild: Keystone

Bei der Parade zur Eröffnung des Eurovision Song Contests gibt es Proteste wegen der Teilnahme Israels. Ein Demonstrant soll der Delegation des Landes per Geste den Tod angedroht haben.

DPA, tpfi dpa

Der Sender, der den ESC überträgt, veröffentlichte ein Video, das einen Mann mit palästinensischer Flagge zeigt, der sich mit seiner Hand waagerecht über den Hals fährt.

Weil ein propalästinensischer Demonstrant Israels Kandidatin für den Eurovision Song Contest bei der Eröffnungsveranstaltung des Events in Basel eine Morddrohungsgeste gezeigt haben soll, hat Israels öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Kan Anzeige bei der Schweizer Polizei erstattet. Der Sender, der den ESC überträgt, veröffentlichte ein Video, das einen Mann mit palästinensischer Flagge zeigt, der sich mit seiner Hand waagerecht über den Hals fährt – ein Zeichen, das als Drohung bekannt ist, jemandem die Kehle durchschneiden zu wollen.

Die Aufnahme lässt nicht erkennen, wem die Geste galt. Der Sender Kan sowie die mehrere israelische Medien meldeten, die Drohgebärde habe der israelischen ESC-Kandidatin Yuval Raphael und ihrer Delegation aus Israel gegolten. Die 24-Jährige ist eine Überlebende des Hamas-Terrorüberfalls am 7. Oktober 2023 im israelischen Grenzgebiet. Sie war auf dem Nova-Musikfestival, auf dem Terroristen aus dem Gazastreifen ein Massaker anrichteten.

Vorjahressieger für Ausschluss Israels

Der Vorfall ereignete sich Kan zufolge auf einer Eröffnungsparade für den Musikwettbewerb in Basel. Sängerinnen und Sänger gingen dabei über einen türkisfarbenen Teppich in der Stadt. Israelischen Berichten zufolge spuckte der Demonstrant auch in die Richtung der israelischen Delegation. Der Sender Kan teilte mit, er habe sich in der Angelegenheit auch an die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den ESC ausrichtet, gewandt und um Hilfe bei der Identifizierung des Demonstranten gebeten.

Der Sender veröffentlichte Aufnahmen, die mehrere propalästinensische Demonstranten bei dem Event zeigen. Laut «ynet» kamen Dutzende, um gegen Raphaels Teilnahme am ESC zu protestieren.

Auch der Vorjahressieger Nemo sowie 70 frühere ESC-Teilnehmer sprachen sich für einen Ausschluss Israels von dem Wettbewerb aus. Bereits 2024 hatte es Demonstrationen wegen der Teilnahme des Landes gegeben. Hintergrund ist der Gaza-Krieg. Auslöser dafür war der Terrorüberfall der Hamas in Israel.