Bruce Willis' Frau und Tochter finden rührende Worte zum Vatertag

Bruce Willis schrieb als Actionheld Geschichte. Das plötzliche Karriere-Ende des fünffachen Vaters kam 2022 durch eine Demenz-Erkrankung. Am US-Vatertag schreibt seine Ehefrau rührende Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis, Emma Heming, würdigte zum Vatertag alle Väter mit Krankheit oder Behinderung.

Die Familie hat gelernt, Willis Krankheit anzunehmen.

Auch Tochter Rumer Willis teilte ihre Gefühle. Sie vermisst die Gespräche mit ihrem Vater, zeigt sich aber dankbar für die gemeinsamen Momente, die noch bleiben. Mehr anzeigen

Emma Heming (46), die Ehefrau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis (70), hat rührende Worte geschrieben für «alle Väter, die mit einer Behinderung oder einer Krankheit leben». Zum Vatertag, der in den USA am dritten Sonntag im Juni gefeiert wird, postete sie auf Instagram frühere Fotos, die Willis vor seiner Erkrankung mit seinen beiden jüngeren Töchtern zeigen.

Bruce würde seinen Töchtern trotz der Veränderungen weiterhin «Resilienz, bedingungslose Liebe und die stille Kraft, einfach anwesend zu sein», vermitteln. Sie selbst sei an diesem Tag aber auch zutiefst traurig und wünschte sich so sehr, dass das Leben für ihn anders und für seine Familie leichter sein könnte. Sie hätten lernen müssen, seine Krankheit zu akzeptieren, statt mit jedem Schritt dagegen anzukämpfen.

2022 hatte die Familie mitgeteilt, dass Willis sich krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hiess es zunächst. 2023 folgte eine genauere Diagnose – es ist frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden, eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.

Auch Tochter Rumer meldet sich zu Wort

Mit der gebürtigen Britin ist Willis seit 2009 verheiratet. Ihre beiden Töchter sind 13 und 11 Jahre alt. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore (62) stammen die erwachsenen Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31).

Auch Rumer Willis (36) hat zum Vatertag ihre Gefühle geteilt. Auf Instagram teilte sie eine Bilderreihe mit Erinnerungen an verschiedene Jahre, in denen sie Seite an Seite mit ihrem Vater Bruce Willis zu sehen ist.

Besonders schmerzhaft sei für sie, dass Gespräche mit ihm fehlen. «Ich spüre einen tiefen Schmerz in meiner Brust», schreibt Rumer, «um mit dir zu reden und dir zu erzählen, was in meinem Leben vor sich geht. Dich über das Leben und deine Geschichten und Kämpfe und Erfolge zu befragen. Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt, solange du mir noch von allem erzählen konntest.»

Trotzdem versuche sie, nicht nur den Schmerz zuzulassen. Rumer betont, dass sie dankbar für die Momente sei, die sie mit ihrem Vater noch erleben darf: «Ich kann dich noch berühren, dir etwas erzählen. Für all das bin ich unendlich dankbar. Ich liebe dich so sehr, Papa.»

