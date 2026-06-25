Auf einem Bauernhof in Walchwil im Kanton Zug ist am Donnerstagvormittag ein Mann in eine Güllegrube gestürzt und gestorben. Vier Helfende wurden bei Rettungsversuchen durch einatmende Gase erheblich verletzt.

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Walchwil ZG starb ein Mann beim Sturz in eine Güllegrube. Vier Helfende erlitten erhebliche Verletzungen beim Rettungsversuch. (Symbolbild)

Arbeitsunfall Ein Toter und vier Verletzte nach Unfall in Güllegrube in Walchwil

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz vor 09.30 Uhr auf einem Bauernhof im Gebiet Hinterberg in der Gemeinde Walchwil. Dabei sei ein 69-jähriger Mann aus noch nicht bekannten Gründen bei Arbeiten an einer Güllegrube in diese gestürzt, wie es in der Mitteilung hiess.

Zwei Männer eilten ihm zu Hilfe und atmeten dabei Gase ein. Zwei weitere Helfer wurden beim Versuch, zu retten, verletzt. Alle vier mussten ins Spital gebracht werden, drei mit dem Helikopter, eine Person mit dem Rettungsdienst, wie es weiter hiess.

Der 69-Jährige wurde durch die Feuerwehr geborgen, starb jedoch trotz sofort eingeleiteter medizinischer Hilfe noch auf der Unfallstelle.

Die genaue Ursache des Unfalls wird untersucht, teilten die Behörden mit.