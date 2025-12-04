  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen KI-Boom Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen

Adrian Kammer

4.12.2025

Wegen KI-Boom: Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen

Wegen KI-Boom: Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen

Ashburn in den USA war einst eine verschlafene Vorstadt. Heute gilt der Ort als Hauptstadt des Internets – mit der weltweit höchsten Dichte an Rechenzentren. Für die Bevölkerung bedeutet das wachsende Belastung.

03.12.2025

Ashburn in den USA war einst eine verschlafene Vorstadt. Heute gilt der Ort als Hauptstadt des Internets – mit der weltweit höchsten Dichte an Rechenzentren. Für die Bevölkerung bedeutet das wachsende Belastung.

Adrian Kammer

04.12.2025, 18:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ashburn im US-Bundesstaat Virginia hat die weltweit höchste Dichte an Rechenzentren und trägt den Spitznamen «Data Center Alley»
  • Der anhaltende Bau-Boom wird durch günstige Grundstückspreise und der Nähe zu Washington D.C. angetrieben.
  • Anwohner leiden unter ständigem Baulärm und steigenden Strompreisen.
Mehr anzeigen

Ashburn ist eine unscheinbare Vorstadt im Norden Virginias nahe Washington. Gleichzeitig ist sie mittlerweile die Hauptstadt des Internets. Nirgends sonst auf der Welt findet man eine so hohe Dichte an Rechenzentren. Aufgrund der vierspurigen Autobahn, die Ashburn von der Nachbarstadt Sterling trennt, erhielt die Stadt den Spitznamen «Data Center Alley».

In den vergangenen Jahren hat sich die Gegend rasant verändert. Wo einst Vorortsiedlungen wuchsen, schiessen nun massive Anlagen aus dem Boden. Grundstücke sind preiswert und die strategische Lage nahe der Hauptstadt ist günstig. Durch den Boom von Künstlicher Intelligenz ist ein Ende der Neubauten nicht in Sicht.

Die Schattenseiten spüren die Anwohner. Sie klagen über Baustellenlärm, immer höhere Stromrechnungen und zusätzlichen Wasserbedarf. Dazu kommen wuchtige Gebäude, die teils bis an Wohngebiete heranrücken. Für manche Familien ist die Entwicklung so einschneidend, dass sie sogar über einen Wegzug nachdenken.

Mehr Videos aus dem Ressort

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Eine Freundin kann man sich neuerdings auch ganz einfach digital zulegen. Doch für wen eignet sich die KI-Freundin und was sind die Tücken?

30.11.2023

Mehr zum Thema

Zeit für einen Wechsel?. Diese 40 Berufe sind am stärksten durch KI bedroht

Zeit für einen Wechsel?Diese 40 Berufe sind am stärksten durch KI bedroht

Digitale Nähe, echtes Risiko. Junge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr

Digitale Nähe, echtes RisikoJunge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr

Düsteres Szenario. KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres SzenarioKI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Meistgelesen

Odermatt triumphiert auf der Birds of Prey – von Allmen knapp am Podest vorbei
Kate entzückt beim Staatsbankett – doch hinter ihrem Kleid steckt mehr
Schweizer Winzer in der Krise: «Die Lage ist dramatisch»
Vertrauliches Telefonat zeigt, wie sehr Europa den USA misstraut
Israel darf an Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen