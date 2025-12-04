Wegen KI-Boom: Eine Kleinstadt macht Milliarden und die Bewohner fliehen Ashburn in den USA war einst eine verschlafene Vorstadt. Heute gilt der Ort als Hauptstadt des Internets – mit der weltweit höchsten Dichte an Rechenzentren. Für die Bevölkerung bedeutet das wachsende Belastung. 03.12.2025

Ashburn in den USA war einst eine verschlafene Vorstadt. Heute gilt der Ort als Hauptstadt des Internets – mit der weltweit höchsten Dichte an Rechenzentren. Für die Bevölkerung bedeutet das wachsende Belastung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ashburn im US-Bundesstaat Virginia hat die weltweit höchste Dichte an Rechenzentren und trägt den Spitznamen «Data Center Alley»

Der anhaltende Bau-Boom wird durch günstige Grundstückspreise und der Nähe zu Washington D.C. angetrieben.

Anwohner leiden unter ständigem Baulärm und steigenden Strompreisen. Mehr anzeigen

Ashburn ist eine unscheinbare Vorstadt im Norden Virginias nahe Washington. Gleichzeitig ist sie mittlerweile die Hauptstadt des Internets. Nirgends sonst auf der Welt findet man eine so hohe Dichte an Rechenzentren. Aufgrund der vierspurigen Autobahn, die Ashburn von der Nachbarstadt Sterling trennt, erhielt die Stadt den Spitznamen «Data Center Alley».

In den vergangenen Jahren hat sich die Gegend rasant verändert. Wo einst Vorortsiedlungen wuchsen, schiessen nun massive Anlagen aus dem Boden. Grundstücke sind preiswert und die strategische Lage nahe der Hauptstadt ist günstig. Durch den Boom von Künstlicher Intelligenz ist ein Ende der Neubauten nicht in Sicht.

Die Schattenseiten spüren die Anwohner. Sie klagen über Baustellenlärm, immer höhere Stromrechnungen und zusätzlichen Wasserbedarf. Dazu kommen wuchtige Gebäude, die teils bis an Wohngebiete heranrücken. Für manche Familien ist die Entwicklung so einschneidend, dass sie sogar über einen Wegzug nachdenken.

Mehr Videos aus dem Ressort