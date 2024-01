Ein Arbeiter räumt während eines Wintersturms in Washington Schnee von der Einfahrt zum Weißen Haus. Bild: Evan Vucci/AP

Eisige Temperaturen haben auch am Sonntag weite Teile der USA im Griff gehalten. Die arktische Kälte erreichte sogar Regionen im Süden wie Texas und Florida, in denen Frost eher ungewöhnlich ist. Für die kommenden Tage sagten Meteorologen allerdings ein Nachlassen des strengen Winterwetters voraus.

Über grosse Teile der USA zieht eine Kaltfront hinweg.

«Ohne weiteren Nachschub an Polarluft aus Kanada ist eine stetige Erwärmung für die Mitte des Landes zu erwarten», erklärte der Nationale Wetterdienst. Für Sonntag wurden für Teile von Kansas und Oklahoma allerdings noch einmal gefrierender Regen, Schneeregen und böiger Wind vorhergesagt, die eine Gefahr für den Strassenverkehr darstellen könnten.

In Memphis im Südstaat Tennessee liessen die eisigen Temperaturen in der ganzen Stadt zahlreiche Wasserleitungen bersten. Der Versorger rief seine mehr als 400’000 Kunden am Samstag auf, Trinkwasser bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten vorsichtshalber abzukochen. Bewohner wurden aufgerufen, Lecks zu melden. Der Stadtrat eröffnete am Samstag mehrere Verteilerstationen für abgefülltes Wasser. Vor einer habe sich zur Eröffnung bereits eine Warteschlange von 300 Autos gebildet, sagte die Direktorin für Notfallmanagement im Bezirk Shelby, Brenda Jones. Manche Leute hätten gar kein Wasser, bei anderen sei der Wasserdruck niedrig, sagte sie weiter.

Landesweit kostete das Winterwetter in den USA im Januar mindestens 67 Menschen das Leben, häufig als Folge von Unterkühlung oder Verkehrsunfällen.

dpa