Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs in Frankreich sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichten französische Medien unter Berufung auf die zuständige Präfektur des Départements Meurthe-et-Moselle. Demnach ereignete sich das Unglück in Tomblaine bei Nancy.

Darum geht’s Bei einem Flugzeugabsturz im Osten Frankreichs sind elf Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des örtlichen Präfekten am Sonntag in der Nähe von Nancy.

Bei den Toten handele es sich um zehn Passagiere und den Piloten.

Beim Absturz eines Keinflugzeugs im Nordosten Frankreichs sind nach Behördenangaben alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine habe kurz nach dem Start vom Flugplatz Nancy-Essey am Stadtrand von Nancy eine Fehlfunktion erlitten und sei «fast senkrecht» zu Boden gekracht, sagte der Präfekt des Départements Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy.

Dem Sender BFM-TV sagte er, der Flieger sei am Rande einer bebauten Fläche in der Nähe des Flugplatzes abgestürzt. Wäre die Maschine einige Dutzend Meter weiter abgestürzt, hätte es womöglich auch am Boden Opfer gegeben, sagte er.

Fallschirmspringer umgekommen

Die Maschine gehörte Séguy zufolge einem Fallschirmspringerclub und war für einen Fallschirmsprung im Einsatz. Die Zeitung «L’Est Républicain» berichtete, bei den Opfern handele es sich um fünf Fallschirmsprunglehrer, fünf Kunden und den Piloten.

Flugverfolgungsdienste identifizierten die Maschine als einmotorige Pilatus PC-6. Das Modell wird als kleines Transportflugzeug für Fracht, Passagiere und Fallschirmspringer genutzt. Nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 neigte sich das Flugzeug nach dem Start nach links und stürzte weniger als eine Minute später in der Nähe von Häusern ab.

Rettungskräfte seien sofort ausgerückt, sagte Séguy. Zeugen des Unglücks befänden sich im Schockzustand. «Wir setzen alle verfügbaren Mittel ein», erklärte er. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei seien Experten im Einsatz, um die Familien der Opfer psychologisch zu unterstützen. Mehrere Angehörige würden psychologisch betreut. Die Behörden sammelten zudem Zeugenaussagen. Die Polizei sperrte die Unglücksstelle ab.

«Keine Lebenszeichen»

John Curaku, ein Anwohner, sagte BFMTV, er sei in seinem Garten gewesen, als er gehört habe, wie offenbar der Motor eines Flugzeugs aussetzte. Unmittelbar danach habe es einen Knall gegeben. An der Absturzstelle habe es «keine Lebenszeichen» gegeben. Zwei Leichen hätten einige Meter von der Maschine entfernt gelegen.

Nach Angaben der Behörden wurde der Bereich um die Unglücksstelle in Tomblaine weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die Bergungsarbeiten zu unterstützen und den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.