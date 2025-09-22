Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brisante E-Mail kam ans Licht Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs

dpa

22.9.2025 - 19:31

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah Ferguson, wird von der Epstein-Affäre eingeholt.
Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah Ferguson, wird von der Epstein-Affäre eingeholt.
Bild: EPA / Riccardo Antimiani

Sarah Ferguson nahm einst Geld von dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an. Das tat der Herzogin von York später sehr leid. Oder doch nicht?

DPA

22.09.2025, 19:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zeitlebens pflegte Sarah Ferguson eine enge Freundschaft mit Jeffrey Epstein.
  • Die Verbindung mit dem Sexualstraftäter fällt der Ex-Frau von Prinz Andrews nun auf die Füsse: Gleich mehrere soziale Organisationen nahmen Abstand von der 65-Jährigen.
  • Unter anderem wurde eine brisante E-Mail von Ferguson an Epstein enthüllt.
Mehr anzeigen

Die Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein lässt die britische Königsfamilie nicht los. Nach Prinz Andrew wird nun auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson wegen ihrer Verbindung zu dem 2019 gestorbenen US-Multimillionär für Wohltätigkeitsorganisationen zur Belastung. 

Wie eine Sprecherin der Organisation Julia's House auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, beendete die Trägerorganisation mehrerer Kinderhospize die Zusammenarbeit mit «Fergie», wie sie in Grossbritannien meist genannt wird. Es wäre «unangemessen», wenn sie weiterhin als Schirmherrin tätig wäre, hiess es in einer knappen Mitteilung.

Im Laufe des Tages kündigten mehrere Wohltätigkeitsorganisationen an, die Zusammenarbeit mit «Fergie» zu beenden, darunter laut der Nachrichtenagentur PA unter anderem die Organisation Prevent Breast Cancer und die Natasha Allergy Research Foundation. Auch der Teenage Cancer Trust, bei dem Ferguson laut PA seit 35 Jahren Schirmherrin war, beschloss die Zusammenarbeit zu beenden.

«Fergie» nahm Geld von Epstein an

Hintergrund ist ein Bericht der Zeitung «The Sun», nach dem die Herzogin von York sich nur Wochen nach einer öffentlichen Distanzierung von Epstein bei diesem per E-Mail «zutiefst» entschuldigt haben soll und ihm ihre Freundschaft versichert haben soll. Julia's House nannte in der Mitteilung die «Korrespondenz mit Jeffrey Epstein» als Grund für die Entscheidung.

Dem britische Nachrichtensender Sky News zufolge bestätigte ein Sprecher «Fergies» den «Sun»-Bericht. Ihm zufolge wollte die 65-Jährige damit aber lediglich eine Klage Epsteins abwenden, weil sie ihn in einem Zeitungsinterview mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht hatte. 

Sowohl Prinz Andrew als auch seine Ex-Frau Sarah «Fergie» Ferguson pflegten ein freundschaftliches Verhältnis mit Jeffrey Epstein. (Archivbild)
Sowohl Prinz Andrew als auch seine Ex-Frau Sarah «Fergie» Ferguson pflegten ein freundschaftliches Verhältnis mit Jeffrey Epstein. (Archivbild)
Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa

«Fergie» hatte 2011 in einem Interview mit der Zeitung «Evening Standard» zugegeben, von Epstein 15'000 Pfund (derzeit etwa 16'000 Franken) angenommen zu haben und die Verbindung bedauert. 

«Ich verabscheue Pädophilie und jeglichen Missbrauch von Kindern», sagte sie damals und zeigte sich reumütig. «Sobald ich kann, werde ich das Geld zurückzahlen und nie wieder etwas mit Jeffrey Epstein zu tun haben», so «Fergie» weiter. Doch das war offenbar schnell vergessen.

Die Epstein-Affäre verfolgt auch US-Präsident Trump

Epstein, der einst in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Den Bruder von König Charles III. (76), Prinz Andrew, kostete die Freundschaft mit Epstein seinen Platz im engeren Kreis der Royals.

Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Der 65-Jährige stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich. Dennoch verlor Andrew seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses, militärische Ränge und Schirmherrschaften.

Grossbritannien. Fotos von Trump mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert

GrossbritannienFotos von Trump mit Epstein auf Schloss Windsor projiziert

Erst vor wenigen Tagen berief Premierminister Keir Starmer seinen Botschafter in Washington ab, weil auch dieser enge Beziehungen zu Epstein gepflegt hatte. Auch US-Präsident Donald Trump verkehrte einst freundschaftlich mit dem Geschäftsmann. Er streitet ab, von den Machenschaften seines früheren Bekannten gewusst zu haben.

Mehr zum Thema

TV-Auftritt der Herzogin. Fergie spricht erstmals über ihre Brust-Amputation

TV-Auftritt der HerzoginFergie spricht erstmals über ihre Brust-Amputation

«Demokraten-Schwindel». 6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

«Demokraten-Schwindel»6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her

Schottland. Nach Epstein-Artikel: US-Zeitung darf nicht auf Trump-Reise

SchottlandNach Epstein-Artikel: US-Zeitung darf nicht auf Trump-Reise

Meistgelesen

Donald Trump will vor der UNO sprechen +++ Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit
Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital – und macht eine Ansage an ihre Hater
Epstein-Affäre kostet Prinz Andrews Ex-Frau «Fergie» gleich mehrere Jobs
Mailand versinkt im Hochwasser – Feuerwehr kämpft gegen die Fluten
UN-Botschafter versichert: USA werden «jeden Zentimeter Nato-Territorium verteidigen»