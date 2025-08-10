Ein Erdbeben hat die Westtürkei erschüttert. symbolbild: dpa

Immer wieder bebt die Erde in der Türkei. Nun trifft es den Westen des Landes. Das Erdbeben ist auch in zwei Metropolen zu spüren.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert.

Das Beben ereignete sich nach Afad-Angaben in elf Kilometer Tiefe.

Ausläufer waren auch in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir zu spüren. Mehr anzeigen

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Balikesir gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Das Beben war auch in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir zu spüren und ereignete sich nach Afad-Angaben in elf Kilometer Tiefe.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte dem Sender CNN Türk, mindestens drei Menschen seien verletzt worden. Man versuche zudem, den Kontakt zu zwei Verschütteten herzustellen. Fernsehbilder zeigten mehrere eingestürzte Gebäude. Retter zogen einen Mann aus den Trümmern. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde gab es innerhalb einer Stunde sechs Nachbeben.

Immer wieder bebt die Erde

In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul erschüttert.

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53’000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote.

Mehr folgt.