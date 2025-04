Schweres Erdbeben erschüttert Istanbul – über 150 Verletzte

Menschen rennen auf der Strasse nach dem Erdbeben in Istanbul. Screenshot X

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwoch die türkische Metropole Istanbul und umliegende Regionen erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde gab die Stärke des Bebens zunächst mit 6,2 an.

DPA dpa

Die türkische Millionenmetropole Istanbul ist von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Um 12.49 Uhr registrierte der Katastrophendienst Afad das bislang stärkste Beben der Stärke 6,2 mit Epizentrum im vor der Stadt gelegenen Marmarameer. Zahlreiche weitere Erdstösse der Stärken 4 bis 5 folgten.

Laut ersten Informationen am Nachmittag seien bei dem Beben rund 150 Personen verletzt worden.

Das Erbeben erschütterte die türkische Metropole Istanbul. USGS

Menschen in der Stadt verliessen Häuser und Wohnungen nach dem etwa im Zentrum der Stadt deutlich spürbaren Beben. Es gab zunächst keine direkten Berichte von Schäden. Auf Videos sind Menschen zu sehen, die nach dem Erdbeben auf die Strasse rennen.

An earthquake shook #Istanbul a short while ago. pic.twitter.com/Q92Xfy5Y0u — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) April 23, 2025

«Ich spreche unseren Bürgern meine besten Wünsche aus», teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Plattform X mit. «Wir beobachten die Situation genau».

Erst im Februar haben Tausende Menschen in der Türkei an das Jahrhundertbeben vor zwei Jahren erinnert. Mehr als 53'000 Menschen kamen damals in der Türkei ums Leben.

Experten gehen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in der Metropole mit 16 Millionen Menschen überfällig ist. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiteres starkes Beben folge, sagte der Geologe Okan Tüysüz dem Sender NTV. Das Hauptbeben werde noch kommen, schrieb Erdbebenforscher Naci Görür auf der Plattform X. Im Marmarameer verläuft eine tektonische Plattengrenze.

Das Beben war auch in Teilen des Nachbarlands Griechenland deutlich zu spüren. Vor allem im Nordosten am Grenzfluss Evros zur Türkei hin wurden die Menschen in Angst versetzt, berichteten griechische Medien. Meldungen über die Erdstösse gab es ausserdem von etlichen Ägäisinseln, darunter Chios und Lesbos. Schäden habe es jedoch nicht gegeben.