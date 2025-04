Schweres Erdbeben erschüttert Istanbul – Menschen rennen auf die Strasse

Menschen rennen auf der Strasse nach dem Erdbeben in Istanbul. Screenshot X

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwoch die türkische Metropole Istanbul und umliegende Regionen erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde gab die Stärke des Bebens zunächst mit 6,2 an.

Ein heftiges Erdbeben der Stärke 6,02 hat die Türkei erschüttert. Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) am Mittwoch mit.

Auf Videos sind Menschen zu sehen, die nach dem Erdbeben auf die Strasse rennen.

An earthquake shook #Istanbul a short while ago. pic.twitter.com/Q92Xfy5Y0u — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) April 23, 2025

Erst im Februar haben Tausende Menschen in der Türkei an das Jahrhundertbeben vor zwei Jahren erinnert. Mehr als 53'000 Menschen kamen damals in der Türkei ums Leben.

+++ Update folgt +++