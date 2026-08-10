Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in Kolumbien sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien unter den Trümmern eingestürzter Gebäude eingeschlossen, teilten die Behörden des südamerikanischen Landes am mit.

Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens, das auch in den Nachbarstaaten Ecuador und Panama zu spüren war, mit 7,4. Es ereignete sich in einer Tiefe von 107 Kilometern. Das Epizentrum des Bebens lag laut USGS und der kolumbianischen Erdbebenwarte rund 400 Kilometer westlich der Hauptstadt Bogotá in San José Del Palmar in der Region Chocó.

Warnung vor Nachbeben

Örtliche Behördenvertreter bestätigten am Montag zunächst 18 Todesopfer in der Stadt Pereira, zwei weitere in Manizales sowie 27 im Departamento Valle del Cauca, zu dem auch die Millionenstadt Cali gehört. Der 64 Jahre alte Taxifahrer Jorge Moncayo berichtete, er habe von seinem Haus in den Bergen aus Staubwolken über der Stadt aufsteigen sehen, als Gebäude zusammenbrachen. «Mein ganzes Haus hat gewackelt», sagte er. Ein so starkes Erdbeben habe er noch nie erlebt.

In Manizales stürzte ein Turm der neugotischen Kathedrale ein und fiel auf das Kirchenschiff. Bürgermeister Jorge Eduardo Rojas warnte die Einwohner der Stadt vor möglichen Nachbeben.