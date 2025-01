Erdloch verschluckt Lastwagen auf Kreuzung nahe Tokio - Gallery Rettungskräfte holten einen Mann aus diesem Erdloch in Japan. Bild: dpa Mitten auf einer Kreuzung brach in Japan die Strasse ein. Bild: dpa Erdloch verschluckt Lastwagen auf Kreuzung nahe Tokio - Gallery Rettungskräfte holten einen Mann aus diesem Erdloch in Japan. Bild: dpa Mitten auf einer Kreuzung brach in Japan die Strasse ein. Bild: dpa

Mitten auf einer Kreuzung in Japan tut sich ein Erdloch auf – zehn Meter breit und sechs Meter tief – und verschluckt einen Lastwagen. Doch weshalb?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein riesiges Strassenloch hat in Japan einen Lastwagen verschluckt.

Auf einer Strasse in der Stadt Yashio nördlich von Tokio gab nach Behördenangaben plötzlich der Asphalt nach.

Ein Lastwagen stürzte in das etwa zehn Meter breite und sechs Meter tiefe Loch. Mehr anzeigen

Ein Lastwagen ist nördlich von Tokio auf einer Kreuzung in ein zehn Meter breites und sechs Meter tiefes Erdloch gestürzt. Weshalb die Strasse an der Stelle einbrach, ist noch unklar. Ein Mann, vermutlich der Fahrer, sei bei dem Vorfall in Yashio in der Präfektur Saitama eingeklemmt worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Abend (Ortszeit). Der Mann wurde demnach von der Feuerwehr gerettet. Er ist dem Bericht zufolge bei Bewusstsein. Zwei Rettungskräfte seien bei dem Einsatz verletzt worden.

Die Ursache war zunächst unklar und wird den Angaben zufolge untersucht. Vermutet wird, dass ein beschädigtes Abwassersystem in der Nähe der Kreuzung zu dem Einbruch in der Strasse geführt haben könnte.

