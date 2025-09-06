Erster Bericht: Kabel löste sich von Todes-Bahn in Lissabon - Gallery Nach ersten Erkenntnissen des Amtes für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) hat sich womöglich das Haltekabel vom Wagen der Standseilbahn gelöst und so das Unglück verursacht. Bild: dpa Bei dem schwersten Unglück dieser Art mit Standseilbahnen in Lissabon sind 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden. Bild: dpa Unter den 16 Todesopfern des Unfalls der bei Touristen beliebten Standseilbahn waren auch zwei Kanadier. Insgesamt elf Ausländer kamen ums Leben. Bild: dpa Eltern aus Deutschland haben ihren Sohn, den die Polizei schon unter den Todesopfern vermutete, schwer verletzt aber lebend in einem Krankenhaus von Lissabon gefunden. Bild: dpa Erster Bericht: Kabel löste sich von Todes-Bahn in Lissabon - Gallery Nach ersten Erkenntnissen des Amtes für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) hat sich womöglich das Haltekabel vom Wagen der Standseilbahn gelöst und so das Unglück verursacht. Bild: dpa Bei dem schwersten Unglück dieser Art mit Standseilbahnen in Lissabon sind 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden. Bild: dpa Unter den 16 Todesopfern des Unfalls der bei Touristen beliebten Standseilbahn waren auch zwei Kanadier. Insgesamt elf Ausländer kamen ums Leben. Bild: dpa Eltern aus Deutschland haben ihren Sohn, den die Polizei schon unter den Todesopfern vermutete, schwer verletzt aber lebend in einem Krankenhaus von Lissabon gefunden. Bild: dpa

Drei Tage nach dem schweren Standseilbahn-Unglück in Lissabon legt eine staatliche Untersuchungskommission einen ersten und vorläufigen Bericht zur Ursache vor. Ein Kabelriss war nicht die Ursache.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem ersten Bericht der staatlichen Untersuchungskommission soll einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Unglückswagen das Standseilbahnunglück in Lissabon verursacht haben.

Warum die Bremsen das Gefährt nicht stoppten, blieb zunächst unklar.

Bei dem Unglück starben am Mittwoch 16 Menschen. Mehr anzeigen

Das schwere Standseilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten ist nach ersten Erkenntnissen einer Untersuchungskommission durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Unglückswagen verursacht worden. Das Seil habe sich von dem gelben Wagen gelöst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf das Amt für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) in der portugiesischen Hauptstadt. Warum die Bremsen das Gefährt nicht stoppten, blieb zunächst unklar.

Eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons war am Mittwochabend binnen Sekunden zu einer Todesfalle geworden: Ein Wagen der Standseilbahn «Elevador da Gloria» war ungebremst eine steile Strasse hinab gerast, entgleist, umgekippt und gegen ein Gebäude gekracht.

Kabel sollte erst in knapp neun Monaten ausgetauscht werden

Das verwendete Kabel bestehe aus sechs Strängen mit je 36 Stahldrähten und einem Faserkern mit einem Gesamtdurchmesser von 32 Millimetern. Die Bruchlast beträgt etwa 68 Tonnen. Der Kabeltyp werde in dieser Standseilbahn seit etwa sechs Jahren verwendet.

Die veranschlagte Lebensdauer eines solchen Kabels liege bei 600 Tagen. Das zum Unfallzeitpunkt vorhandene Kabel sei erst seit 337 Tagen im Einsatz gewesen, ging aus dem GPIAAF-Bericht hervor.

Weitere Untersuchungen notwendig

Wie es dazu kommen konnte, dass sich das Kabel von dem Wagen löste, müsse jedoch bei weiteren Untersuchungen geklärt werden. Einen ausführlicheren Bericht beabsichtigt die Behörde nach Angaben ihres Direktors Nelson Oliveira in etwa 45 Tagen vorzulegen, einen umfassenden Abschlussbericht in einem Jahr.

Der «Elevador da Glória» ist eine der berühmtesten Touristenattraktionen Lissabons, aber auch Einheimischen nutzen ihn täglich. Jährlich befördert die im 19. Jahrhundert in Deutschland gebaute Standseilbahn rund drei Millionen Passagiere. Am Mittwochabend aber verwandelte sich die Anlage binnen Sekunden in eine Todesfalle. Der gerade die steile Strasse bergab fahrende Wagen beschleunigte unkontrolliert, entgleiste, stürzte auf die Seite und krachte in einer Kurve mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde gegen ein Gebäude. Von dem Gefährt blieben nur Trümmer übrig.

Elf Ausländer unter den Toten

Unter den 16 Todesopfern befindet sich auch ein Schweizer. Bei den weiteren Toten handelt es sich um fünf Portugiesen, drei Briten, zwei Südkoreaner, zwei Kanadier, eine Französin, einen US-Bürger und einen Ukrainer. Rund 20 Menschen wurden verletzt, darunter mindestens elf ausländische Staatsangehörige.

Ausser den 16 Todesopfern des Unglücks wurden auch 21 Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein zunächst totgeglaubter Deutscher wurde später von seinen Eltern schwer verletzt, aber lebend in einem Krankenhaus gefunden. Seine Frau wurde schwer, der gemeinsame kleine Sohn leicht verletzt.

Einen solchen Unfall mit einer der drei Standseilbahnen hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben.