Leerstehendes Hotel in Wildhaus SG brennt nieder Das leerstehende Hotel «Acker» in der St. Galler Gemeinde Wildhaus ist niedergebrannt. Feuerwehr und Polizei sind im Grosseinsatz gestanden. Hinweise auf Verletzte gibt es nicht. Die Polizei sucht Zeugen. 08.02.2024

Am Mittwochabend brannte das ehemalige Hotel Acker in Wildhaus lichterloh. Augenzeugen berichten, dass die Hitze auch in Entfernung noch zu spüren war.

Zu einem Grosseinsatz der Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochabend in Wildhaus SG. Das ehemalige Hotel Acker stand in Flammen. Demnach sei das Feuer schon von grosser Entfernung zu sehen gewesen, wie H. A.* seine Beobachtung blue News schildert. Der Leserreporter fuhr kurz nach dem Ausbruch des Brands an der betroffenen Immobilie vorbei.

«Ich habe mir nur gedacht: ‹Gopferdelli, was ist denn da los?›», erinnert sich H. A. an den Moment, als er das Leuchten von Weitem entdeckte. Das Haus stand da schon von oben bis unten komplett in Flammen.

Als sich H. A. dem brennenden Gebäude näherte, konnte er deutlich die ausgehende Hitze des Feuers wahrnehmen und es auch riechen. Es sei «saunamässig» warm geworden. Und das wäre bis zur Bushaltestelle unterhalb des Hotels spürbar gewesen, wo er kurz anhielt.

Einem anderen Leser seien vor allem Funken aufgefallen, die es vom Himmel regnete. T. S.* erklärt: «Der Funkenflug war unheimlich.»

Am Tag nach dem Grossbrand: Das ehemalige Hotel Acker in Wildhaus ist eine Ruine. Leserreporter

Ansammlung von Schaulustigen

Wie H. A. blue News weiter berichtet, hätte der Grossbrand in Wildhaus SG viele Schaulustige angezogen: «Ich habe beim Vorbeifahren gesehen, dass sich eine Menge Menschen vor dem Hotel versammelt hatten. Die fanden das wohl einfach geil», schildert er.

Die Polizei und Feuerwehr seien glücklicherweise schnell da gewesen. «Die Leute in den umliegenden Häusern wurden ja evakuiert und die Feuerwehr konnte verhindern, dass die anderen Gebäude rundherum Feuer fangen», ist der Leserreporter erleichtert.

Die Hauptstrasse Wildhaus–Gams wurde anschliessend für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Angeblich nicht das erste Feuer im Hotel Acker

Da der Augenzeuge T. S. in der Region arbeitet, hat er nach eigenen Angaben einige Gerüchte mitbekommen. So erzähle man sich unter den Ansässigen, dass der Brand im leerstehenden Hotelgebäude keine Überraschung sei. «Ich habe gehört, dass sich manche Leute an Vorfälle von früher erinnern, dass es dort schon einmal gebrannt haben soll – nur nicht in so grossem Stil», so T. S. zu blue News.

Hotel «Acker» in Wildhaus SG brennt nieder Das leerstehende Hotel «Acker» in Wildhaus SG ist am Mittwochabend in Vollbrand geraten. Bild: Kantonspolizei St. Gallen Diverse Feuerwehren sind zur Brandbekämpfung angerückt. Bild: BRK News Über 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz gestanden. Bild: BRK News Das Übergreifen des Feuers auf das Nachbar-Gebäude haben sie verhindert. Bild: BRK News Das leerstehende Hotel ist hingegen vollständig niedergebrannt. Bild: BRK News Jetzt sucht die Polizei Zeugen und Bildmaterial vom Brand. Bild: Kantonspolizei St. Gallen Die Flammen am Mittwochabend seien von weitem zu sehen gesehen, erklärt ein Leserreporter blue News. Bild: Leserreporter Ein Blick auf das niedergebrannte Hotel Acker am Tag nach dem Grossbrand. Bild: Leserreporter Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Bild: Leserreporter

Das Gebäude war laut dem «St. Galler Tagblatt» bis 2001 das Hotel Acker. Nach dessen Schliessung gab es mehrere Anläufe, ein neues Projekt in der Liegenschaft umzusetzen – dazu kam es aber nie.

Seit nun schon 20 Jahren steht das Gebäude, das 1911 gebaut wurde, leer. Für die Gemeinde im Toggenburg ist es innerhalb rund eines Jahres nicht der einzige Grossbrand: Anfang Februar 2023 wütete in einer Schreinerei ein Feuer, der Betrieb brannte komplett ab.

*Namen der Redaktion bekannt