EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist voraussichtlich am Freitag in die Schweiz. Der Videodienst der Europäischen Kommission kündigte eine Presseerklärung von ihr und Bundespräsidentin Viola Amherd an, wie der Webseite der Kommission zu entnehmen war.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat für Freitagnachmittag eine gemeinsame Presseerklärung mit Bundespräsidentin Viola Amherd in Bern geplant. Am Freitag wird der Abschluss der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU erwartet.

Der gemeinsame Auftritt war am Freitag dem Programm des Video-Informationsdiensts European Broadcasting Service (EBS) der Europäischen Kommission zu entnehmen. Gemäss angegebener Planung sollen die zwei Politikerinnen um 14.15 Uhr vor die Medien treten.

Gemäss verschiedenen Medienberichten soll der Bundesrat an seiner Sitzung am Freitag über einen Abschluss der Verhandlungen entscheiden. Bestätigen liessen sich die Berichte nicht, da der Bundesrat bis zuletzt die Hoheit über die Traktandenliste hat.

Zum Start der Verhandlungen am 18. März 2024 war Amherd nach Brüssel zu von der Leyen gereist.