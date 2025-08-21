EU-Verbot trifft Schweizer Nagelstudios hart

Ab September dürfen Nagelstudios in der Schweiz keine Lacke mit dem gesundheitsgefährdenden Stoff TPO mehr verwenden. (Symbolbild) sda

Eine EU-Regulierung sorgt für Aufruhr in Schweizer Nagelstudios. Das Verbot eines Inhaltsstoffs in Nagellacken zwingt Betreiber*innen, ihr Sortiment eiligst anzupassen und Hunderte Produkte zu entsorgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab dem 1. September 2025 sind Nagellacke mit dem Stoff TPO in der Schweiz und der EU verboten, da er als fruchtbarkeits- und gesundheitsschädigend gilt.

Für Tausende Nagelstudios bedeutet das: Produkte im Wert von teils mehreren Tausend Franken müssen entsorgt werden.

Betroffene kritisieren die mangelnde Transparenz bei Herstellern und die späte Kommunikation der Behörden.

Das BLV verweist auf den Schutz von Konsument*innen und betont die Pflicht der Betriebe, sich eigenständig über Gesetzesänderungen zu informieren. Mehr anzeigen

Die Nagelbranche in der Schweiz – und der EU – steht vor einer Zäsur: Mit dem Verbot des umstrittenen Stoffes TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) ab 1. September 2025 wird tausendfacher Produktbestand an Nagellack über Nacht zu Sondermüll.

TPO härtet Nägel unter UV-Licht besonders schnell aus, steht aber im Verdacht, Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen und ungeborene Kinder während der Schwangerschaft zu schädigen.

«Ich verliere Tausende Franken»

Die Umstellung trifft die Branche hart. «Ich verliere Tausende Franken, weil ich viele Produkte entsorgen muss», sagt Nina Gasperin, Inhaberin des Studios Ni.Nails in Kriens, kürzlich gegenüber Blick.

Sie befürwortet zwar klar, dass giftige Stoffe verboten werden, doch die kurze Frist macht ihr zu schaffen.

Gasperin kritisiert zudem die fehlende Transparenz bei Herstellern: «Für mich ist es nicht so einfach, herauszufinden, ob der verbotene Stoff überhaupt in einem Produkt enthalten ist. Erst wenn ich die Flaschen in den Händen habe, sehe ich die Inhaltsstoffe auf der Etikette», erklärt sie.

Farbenvielfalt schrumpft

Auch in Zürich ist die Verunsicherung gross. Eine Studioinhaberin, die anonym bleiben möchte, spricht von einem «schmerzhaften» Moment: Die Farbenvielfalt in ihren Regalen schrumpfe von über 1500 Lacken auf 50 neu gekaufte Töne ohne TPO.

«Das tut mir leid für meine Kundschaft. Die Auswahl ist nun sehr eingeschränkt. Es ist für uns alle unangenehm, wenn plötzlich die Lieblingsfarbe fehlt,» sagt sie.

Weitere Naildesigner bestätigen gegenüber blue News anonym ihre Überraschung. Viele von ihnen hätten sich eine klarere, frühere Kommunikation gewünscht – gerade, weil Deutsch nicht für alle Muttersprache ist und der Zugang zu Behördeninformationen dadurch erschwert werde.

Kritik am Bund

Offiziell war das Verbot bereits seit 2023 auf EU-Ebene beschlossen. Damals wurde TPO chemikalienrechtlich als fortpflanzungsgefährdend eingestuft – ein klares Warnzeichen, dass ein Verbot bevorsteht. Kosmetikrechtlich definitiv im Gesetz verankert wurde es jedoch erst im Mai 2025 mit der Aufnahme in die Liste verbotener Stoffe.

Die Schweiz übernimmt EU-Vorgaben automatisch. Am 18. Juli informierte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Kosmetikbranche in einem Brief offiziell über den Stichtag. Für die schätzungsweise 3500 Nagelstudios hierzulande bedeutet das: Alle Lacke mit TPO müssen innerhalb von 40 Tagen weg.

Das BLV verweist auf den Schutz der Konsument*innen: «TPO wurde als reproduktionstoxisch und damit stark gesundheitsgefährdend eingestuft,» erklärt Sarah Camenisch vom BLV auf Anfrage von blue News.

Keine Übergangsfrist

Iris Kuchler, Präsidentin des Berufsverbands Swissnaildesign, sagt dazu gegenüber Blick: «Es ist speziell, dass es in der Schweiz keine Übergangsfrist gibt. So erwischt das Verbot einige Studios auf dem falschen Fuss.»

Das BVL betont, dass Betriebe rechtlich verpflichtet sind, sich über laufende Änderungen zu informieren und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die Mitteilung des Bundes an die Nagelstudio-Inhaber*innen vom Juli diente als freiwillige Zusatzinformation.

Für die Studios heisst das konkret: Ab dem 1. September ist jede Verwendung von TPO-haltigen Lacken untersagt, und kann im Rahmen von Kontrollen geahndet werden.