Die Spezialärzte wehren sich gegen die Deckelung ihrer Vergütungen. Mehr Grund zum Protest hätten die Hausärzte, sagt ihr ehemaliger Präsident Philippe Luchsinger. Sie müssten wegen der Spezialisten Einschränkungen hinnehmen.

Darum geht's Zahlreiche Ärzt*innen kritisieren, die geplante Begrenzung der verrechenbaren Leistungen zwinge sie, ihre Arbeit bereits am Mittag einzustellen.

Anders beurteilt der Verband der Haus- und Kinderärzte (MFE) die Situation: Er teilte mit, seine Mitglieder seien kaum betroffen.

Der ehemalige MFE-Präsident Philippe Luchsinger kritisiert stattdessen die Spezialärzteschaft.

Diese halte an einem fehlerhaften Arzttarif fest, um ihre Pfründen zu sichern. Zusammenfassung erstellt mit

Der frühere Hausärzte-Präsident Philippe Luchsinger hat Spezialärzt*innen das Festhalten an einem fehlerhaften Arzttarif aus finanziellen Interessen vorgeworfen. Gegenüber den «Tamedia»-Zeitungen kritisierte er veraltete Vorgaben für technische Untersuchungen. Bei solchen Leistungen werde nicht die tatsächlich benötigte Zeit verrechnet, sondern eine im Tarif hinterlegte durchschnittliche Dauer, sagte Luchsinger in dem am Montag veröffentlichten Interview. Diese sogenannten Minutagen stammten teilweise aus den 1990er-Jahren und seien nie überprüft worden. Dadurch könnten Fachspezialisten mehr abrechnen, als gerechtfertigt wäre.

Als Beispiel nannte Luchsinger eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, für die 55 Minuten hinterlegt seien. Gemäss der US-Gesellschaft für Echokardiografie dürfe eine komplexe Untersuchung 45 Minuten dauern und eine Routineuntersuchung 30 Minuten.

«Solidarität macht beim Portemonnaie Halt»

Luchsinger verwies zudem auf die Entwicklung der Gesundheitskosten. Das Abrechnungsvolumen der Spezialärzte sei seit 2010 von 3,7 auf über 7 Milliarden Franken gestiegen. Jenes der Grundversorgung sei dagegen bei jährlich 3,5 Milliarden Franken stabil geblieben. Eine Korrektur des Tarifs sei bislang ausgeblieben. «Weil die Solidarität auch in der Ärzteschaft beim Portemonnaie haltmacht», sagte Luchsinger.

Der vom Parlament beschlossene Vergütungsdeckel, der nächstes Jahr in Kraft treten soll, könne für gewisse Spezialärzte einschneidend sein. Haus- und Kinderärzte seien dagegen kaum betroffen. «Es ist enorm wichtig, die Tarife endlich der Realität anzupassen, wie wir das schon lange fordern», sagte Luchsinger. Die Tarifpartner seien nun gefordert, rasch Lösungen zu finden.